REPLAY. Coupe du monde 2022 : sécurité, "faux" supporters... les dessous de la compétition racontées par nos envoyés spéciaux au Qatar

"En arrivant dans le pays, on a dû signer pour ne pas filmer certaines choses. On a pas le droit de tout faire", racontent Raphaël Godet et Pierre Godon, les deux envoyés spéciaux de franceinfo.fr au Qatar pour la Coupe du monde. Pendant plus d'une heure, dimanche 20 novembre, ils ont échangé avec Myriam Bounafaa, journaliste à franceinfo et la communauté des internautes de Twitch sur la chaîne de franceinfo.

Attribution du Mondial, sécurité informatique, questionnement autour des supporters... Raphaël Godet et Pierre Godon ont pu répondre aux questions des viewers, et se confier sur leurs premières impressions dans ce pays. Ce premier live fait partie d'une série de cinq lives proposés par franceinfo. Plus globalement, ces rendez-vous s'inscrivent dans le choix éditorial de franceinfo de mettre en lumière les aberrations - écologique, économique, sociétale et sportive - que représente ce Mondial organisé en plein désert grâce. Retrouvez l'ensemble de nos sujets sur la question en vous rendant sur la page "Le Mondial des aberrations".