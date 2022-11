Après Olivier Giroud et Aurélien Tchouameni jeudi, ce fut au tour d'Adrien Rabiot et de Lucas Hernandez de répondre aux questions de la presse, vendredi, à Doha (Qatar), à quatre jours du début de la compétition.

Si chaque Coupe du monde est unique pour un footballeur, celle-ci le sera encore plus pour Lucas Hernandez. Sélectionné à gauche par Didier Deschamps, Lucas Hernandez évoluera au même poste que son frère Théo, également appelé en équipe de France pour le Mondial au Qatar. Une concurrence qui rend heureux le joueur. "Etre en concurrence avec mon frère, c'est une fierté pour moi, a-t-il confié devant la presse. Déjà, être dans une Coupe du monde ensemble, c'est incroyable. Si c'est à moi de jouer, je serai très content et très fier. Mais si c'est lui qui est titulaire, je serai peut-être même encore plus heureux. Ce sera de belles émotions."

Prêt à "100 % pour démarrer"

Celui qui a "faim et hâte de commencer la compétition", se sent prêt à "100 % pour démarrer" le Mondial. Bien qu'habitué à jouer dans l'axe, Lucas Hernandez a tenu à rassurer sur ses capacités dans le poste d'arrière-gauche qu'il lui a été affecté. "Je connais à la perfection ces deux postes et je suis à l'aise sur les deux. Je veux tout donner sur le terrain", a-t-il encore expliqué, tout sourire et déterminé.

