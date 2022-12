Reportage Coupe du monde 2022 : "La fête va durer quatre ans... jusqu'au prochain Mondial", exultent les supporters argentins à Buenos Aires

Cela faisait 36 ans qu'ils attendaient de pouvoir accrocher cette troisième étoile au maillot de l'équipe nationale. Après la victoire de l'Albiceleste aux tirs au but, les rues de la capitale argentine ont été envahies par des supporters comblés.

Une foule monstrueuse de près d'un million et demi de personnes ondule de bonheur, dimanche 18 décembre. La place de l'Obélisque, à Buenos Aires, déborde. Argentines et Argentins en blanc et ciel laissent éclater leur joie après la victoire (aux tirs au but) de l'équipe de foot nationale face à la France en finale de la Coupe du monde au Qatar. "L'Argentine est une immense fête", exulte Juan, verre de Fernet-Coca à la main, mélange typique avec un alcool à base de quinine. Il titube un peu : " On l'a désiré et on attendait depuis tellement longtemps cette coupe. Et c'est arrivé !"

Juan a vu le match à la maison : "Je l'ai regardé seul, mais j'ai hurlé comme jamais. Écoutez ma voix, c'est de la folie". Sabrina, photographe professionnelle, a immortalisé ce jour historique de troisième étoile pour l'Albiceleste, grâce à une performance XXL de Lionel Messi : "C'est incroyable. Je ne réalise pas encore l'ampleur de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je revivrai ça un jour. Beaucoup de fierté. Aujourd'hui, l'Argentine est unie, explose-t-elle. La vie en Argentine, c'est des montagnes russes en permanence, comme le match. On a souffert jusqu'à la dernière seconde avant de gagner. En Argentine, c'est toujours comme ça".

"Mbappé était intraitable, c'est un diable"

Quelques heures plus tôt, dans la fan zone de la capitale argentine, les montagnes russes ont commencé à la 80e minute de jeu, lorsque Kylian MBappé a inscrit le premier but français. Les Argentins mènent alors 2 à 0 et les Bleus semblent totalement à côté de leur match. Et pour beaucoup de supporters, c'est plié, raconte Déborah et Ariel, des francophones : "On pensait qu'on y était ! Et là... Merde ! C'était fou. Mais bon, c'est aussi ce qui fait déjà une super finale de Coupe du monde. L'Argentine a gagné contre les champions du monde après un super match. Mbappé était intraitable, c'est un diable".

Et la fille de Déborah et Ariel de se réjouir : "Ça va être la fête durant toute la semaine. Ça va être une joie toute l'année". "Non ! La fête va durer quatre ans... jusqu'au prochain Mondial", corrige un autre supporteur aux anges.