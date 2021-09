Fifa : Arsène Wenger défend sa Coupe du monde tous les deux ans... Ce qu'il faut retenir de son projet

On s’en rapproche petit à petit. Si le projet d’une Coupe du monde tous les deux ans a longtemps été un simple bruit de couloir, il commence à devenir réalité de jour en jour. Une réalité poussée par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fifa, qui, après avoir dévoilé sa restructuration du calendrier du football dans le journal L’Equipe il y a une semaine, a participé jeudi 9 septembre, à une conférence de presse organisée par la Fifa. L'ancien entraîneur d'Arsenal s’est de nouveau exprimé sur sa volonté d'organiser la Coupe du monde et les compétitions continentales, tous les deux ans.

Les deux propositions de calendrier de Wenger

Première option du calendrier avec une trêve internationale dans la saison. D'août à septembre : clubs. En octobre : sélections. De novembre à juin : clubs. De juin à juillet : mondial ou tournoi continental

Deuxième option du calendrier avec deux trêves internationales dans la saison. D'août à septembre : clubs. En octobre : sélections. De novembre à février : clubs. En mars : sélections. De juin à juillet: mondial ou tournoi continental.

Le football de demain

Beaucoup critiqué, notamment par une grande partie des instances du football européen, le projet de restructuration du calendrier de football par Arsène Wenger vient, selon le concerné, avant tout d’une idée de nouveauté, en opposition à un calendrier jugé “trop vieux, passé de mode”. L’ancien entraîneur des Gunners veut créer le football de demain et mettre fin au cycle de quatre ans, établi en 1930, qui a désormais plus de 90 ans d’existence : “Les temps changent. Les comportements aussi", estime l'Alsacien, soulignant que "tout le monde a hâte" d'enchaîner l'Euro 2021 avec la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un nouveau calendrier établi avant tout pour les supporters

Le deuxième argument de Wenger repose sur le fait que le calendrier actuel n’est pas conforme aux envies des supporters, au contraire du sien qui sera, avant toute chose, dans l'intérêt des millions de fans de football à travers le monde. Pour Wenger, le calendrier actuel n'est plus lisible et il souhaite une planification "claire, moderne et cohérente qui respecte les fans”.

Il défend aussi l'idée que les supporters ont le droit d’avoir des compétitions internationales de qualité, plus régulièrement. Ronaldo, le mythique attaquant brésilien va aussi dans ce sens. Pour lui “la Coupe du monde tous les deux ans, ce serait spectaculaire. Cette compétition nous manque à tous, le monde entier s’arrête pour la regarder".

Un format pour toutes les nations, pas seulement l’Europe

Un des gros points de cette réforme est l'idée qu’avec une Coupe du monde à 48 pays disputée tous les deux ans, beaucoup plus de nations, d'habitude laissées sur le côté, auraient la chance de participer à la plus prestigieuse des compétitions, notamment l’Afrique. “On est passés à 48 pays pour avoir plus de pays. Pour l'Afrique, on a cinq nations qui jouent la Coupe du monde aujourd'hui. À 48, on passe à neuf nations. Tous les deux ans, cela donne plus d'opportunités pour jouer la Coupe du monde, mais aussi pour l'organiser”. Par ailleurs, avec une telle augmentation, le nombre d'équipes asiatiques passe de 5 à 8 tandis que les places directes pour la zone Concacaf (zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) passent de 3 ou 4 à 6.

Un projet aussi bénéfique pour les clubs

Arsène Wenger pense décidément à tous. L’un des axes principaux de la refonte du calendrier est de limiter les trêves internationales, considérées trop nombreuses et trop obsolètes par l'intéressé. À la place, il souhaite avoir du football de club entre août et septembre, puis que le mois d'octobre soit complètement consacré aux équipes nationales. Ensuite, les joueurs seraient dédiés aux clubs jusqu'à la fin de saison suivie d’une compétition internationale (soit la Coupe du Monde, soit compétition continentale). Cela permettrait aux clubs d'avoir leurs joueurs sans interruption pendant au moins sept mois, ce qui serait selon lui sportivement bénéfique. Dans le même temps, il réduit les longs déplacements pour les joueurs, facteurs de fatigue.

Des oppositions apparaissent déjà

C'est néanmoins mal parti puisque les Ligues européennes, à travers un communiqué, ont fait part de leur opposition au projet “les Ligues, réunies ce jeudi à Nyon, sont unanimement et fermement opposées à toute proposition pour organiser une Coupe du monde tous les deux ans".

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a même brandi la menace d'un boycott par l'Europe et l'Amérique du Sud si le projet de la Fifa de doubler la cadence des Mondiaux se concrétise. Selon lui, une Coupe du monde tous les deux ans "tuerait le football". Et les supporters se sont exprimés récemment sur cette réforme et ne semblent pas sur la même longueur d'ondes.

Les 211 nations affiliées à la Fifa devraient prendre une décision avant la fin de l'année. Si le projet est voté, la refonte du calendrier débuterait à partir de 2028.