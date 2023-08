Coupe du monde de football : les Françaises doivent "se méfier du statut de favorites" face aux Marocaines, prévient Nadia Benmokhtar, avant le huitième de finale

La consultante football de franceinfo conseille mardi aux Bleues de "marquer assez vite pour ne pas laisser les Marocaines espérer".

Les footballeuses françaises doivent "se méfier de leur statut" de favorites, prévient mardi 8 août la consultante football de franceinfo Nadia Benmokhtar, alors que les Bleues doivent affronter à 13 heures les Marocaines en huitième de finale de la Coupe du monde en Australie. L'ancienne joueuse professionnelle rappelle qu'il y a eu "beaucoup de surprises dans cette compétition", notamment l'élimination des États-Uniennes doubles tenantes du titre dimanche face à la Suède.

Nadia Benmokhtar estime que les joueuses d'Hervé Renard vont devoir redoubler d'efforts pour "ne pas laisser jouer les Marocaines" et "avoir la maîtrise de la rencontre du début à la fin". Pour pouvoir s'imposer et "sevrer l'équipe marocaine de ballon", il faudra donc "beaucoup d'intensité dans les duels, beaucoup d'agressivité positive", explique la consultante football de franceinfo. Elle conseille aux Bleues de "marquer assez vite pour ne pas laisser [les Marocaines] espérer".

Davantage de qualités et d'expérience côté français

L'ancienne joueuse met également en avant les qualités de l'équipe du Maroc "très technique". Les Lionnes de l'Atlas "défendent bien" et sont "portées par la générosité et par l'exploit". Mais, selon Nadia Benmokhtar, il y a davantage "de qualités et d'expérience côté français". "L'équipe de France sait vraiment faire preuve de maîtrise, de beaucoup de vitesse, de qualité technique", salue-t-elle.

Nadia Benmokhtar s'attend à "un match fort en symbole et en émotion" dans ce duel pour une place en quarts de finale. Il faut dire qu'il y a "beaucoup de binationales au Maroc, et joueuses d'origine marocaine en France" et que "les sélectionneurs se connaissent bien". "Au coup de sifflet, il faut arriver à se remobiliser et à rester très concentrée sur l'enjeu, sur le match, ce qui parfois peut faire défaut et ça va être aux entraîneurs, au staff d'inculquer ça aux joueuses", estime la consultante football de franceinfo.