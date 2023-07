Coupe du monde de football : l'Espagne, le Japon et le Canada se qualifient pour les huitièmes de finale... Ce qu'il faut retenir des matchs de mercredi

L'Espagne et le Japon se sont imposés sans forcer. Le Canada est tombé sur une équipe d'Irlande prête à tout mais verra la suite de la compétition.

L'Espagne, le Japon et le Canada sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023, suite à leurs succès respectifs contre la Zambie, le Costa Rica et l'Irlande, mercredi 26 juillet, lors des deuxièmes matchs de phases de poule.

L'Espagne sans pitié avec la Zambie

Déjà battue 5-0 par le Japon pour son premier match, la Zambie a de nouveau encaissé le même tarif contre l'Espagne, à l'Eden Park d'Auckland (Nouvelle-Zélande). Largement supérieures et comptant parmi les favorites pour la victoire finale, les Espagnoles ont monopolisé le ballon (76% de possession) et concrétisé leur domination tôt dans la partie grâce à Teresa Abeillera (9e), d'une superbe frappe lointaine. Jennifer Hermoso (13e et 70e) et Alba Redondo (69e et 85e) se sont ensuite offert un doublé, pour sceller un score qui aurait pu être encore plus lourd sans les parades de la gardienne zambienne, Eunice Sakala.

Le Japon assure contre le Costa Rica

En confiance après son entrée en lice réussie contre la Zambie (5-0), le Japon s'est imposé 2-0 contre le Costa Rica, au Forsyth Barr Stadium de Dunedin (Nouvelle-Zélande). Un score plus serré que ne l'a été le match, durant lequel les Nippones ont tiré 24 fois au but. Hikaru Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e) ont converti leurs occasions. Avec cette victoire, conjuguée à celle de l'Espagne, les Japonaises valident leur billet pour les huitièmes de finale. Le match de la première place se jouera lundi entre ces deux sélections.

Le Canada à deux vitesses contre l'Irlande

Les coéquipières de Christine Sinclair, rentrée en cours de match, sont tombées sur des Irlandaises remontées au Rectangular Stadium, à Perth (Australie). Comme contre le Nigeria (0-0), les championnes olympiques en titre et huitièmes de finalistes du dernier mondial, ont réalisé un début de match poussif. Les joueuses de Bevery Priestman se sont fait piéger dès la quatrième minute par le corner rentrant de la capitaine irlandaise, Katie McCabe. Sous pression, les joueuses à la Feuille d'Erable ont réagi en toute fin de première période. La gardienne irlandaise, Megan Connolly, leur a permis d'égaliser avec un but contre son camp (45e + 5). Ce regain d'énergie a ensuite été concrétisé par l'attaquante Leon Boom (54e). Libérées, les Canadiennes filent en huitièmes de finale et sont provisoirement premières du groupe B. La première place définitive se jouera lundi.