Coupe du monde de football : face au Maroc, la France a fait un grand bond avant de retrouver l'Australie

Les Bleues ont réalisé un match référence face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde, mardi soir, à Adélaïde.

Il n’est jamais trop tard pour commencer. Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire fleuve contre le Maroc (4-0), l’équipe de France a livré une performance sérieuse et solide de la première à la dernière minute et sur toutes les lignes. Après une entame poussive et sans éclat face à la Jamaïque, les Bleues étaient montées en puissance sur la fin de la phase de poules, mais sans encore signer de prestation complète. C’est désormais chose faite, peut-être au meilleur des moments.

Hervé Renard l’avait appelé de ses vœux, après le dernier match de poules fou contre le Panama (6-3). Malgré la qualification et la première place acquise, le sélectionneur tricolore avait insisté sur les sautes de concentration et les moments de relâchement dans son groupe. Le message est visiblement passé, puisque face aux Lionnes de l’Atlas, ses joueuses ne se sont pas laissées piéger. Dominatrices dans tous les secteurs de jeu, les Bleues ont maîtrisé les statistiques (15 tirs, 59% de possession).

Prouver "encore et encore"

Capables d'élever le niveau quand il le fallait, pour inscrire trois buts en quelques minutes et prendre définitivement l'avantage, mais aussi de faire tourner le ballon dans des temps un peu plus faibles, les Bleues ont tenu leur rang sans trembler. "J’ai beaucoup aimé la façon dont on a géré la pression, car ce n’est jamais facile d’être dans cette position [...] Il fallait qu'on prouve encore et encore", a noté Kenza Dali, l’une des buteuses du soir, après la rencontre.

Sur la pelouse du petit Hindmarsh Stadium, les Bleues ont rassuré sur toutes les lignes. Déverrouillée, l’attaque tricolore a enfin brillé par son efficacité, puisqu’après un premier quart d’heure d’observation, elle a été capable de frapper vite et fort (5 tirs cadrés, 4 buts), menée par ses deux pointes Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer, auteures de trois buts à elles deux. "C’est incroyable pour nous, si on a des joueuses qui sont en confiance devant et qui marquent des buts, on se régale", a soufflé Vicki Becho, avec toute sa fraîcheur, en zone mixte. "Elles sont 'on fire', c'est bien pour nous", a rigolé de son côté Selma Bacha.

Défensivement, l’arrière-garde bleue, parfois friable dernièrement (quatre buts encaissés lors des deux derniers matchs) a elle aussi tenu le coup, même si elle n'a pas été franchement embêtée. Malgré l'absence de Maëlle Lakrar, devenue titulaire en puissance, et touchée à la cuisse gauche, la dernière ligne tricolore, a su préserver sa cage.

Un choc d'un autre calibre à venir contre l'Australie

La performance est certes à relativiser, au regard du niveau de l’adversaire, 72e nation mondiale, qui dispute sa première Coupe du monde. Après avoir concédé l’ouverture du score, le collectif marocain a vacillé et commis des "erreurs grossières", selon les mots de son sélectionneur Reynald Pedros, qui ont ouvert la voie aux joueuses de l'équipe de France.

Sur le banc des Bleues, Hervé Renard en veut aussi un peu plus. "L'équipe de France a fait preuve de sérieux. Il y a parfois eu un peu trop de facilité mais ce genre de match fait qu'on ne peut pas être tout le temps à 100 % dans tout ce qu'on fait", a-t-il analysé de façon nuancée en conférence de presse, expliquant qu'il attendait d'être encore "plus rigoureux défensivement".

Mais, dans ce contexte, les Bleues ont fait le maximum pour se projeter vers la suite de la compétition et le prochain tour contre le co-hôte australien dans les meilleures conditions, comme l’a reconnu Eugénie Le Sommer tout de suite après le coup de sifflet final au micro de M6 : "L'équipe tourne bien, on arrive avec de la confiance, c'est bien pour la suite." Avant de promettre : "Nous sommes prêtes pour les quarts de finale." Elles n'auraient pas pu mieux le montrer sur le terrain.