Coupe du monde de football : Henry du voyage, Chavas, Jean-François et Tounkara sorties du groupe... La liste des 23 Bleues dévoilée

Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé, mardi, les 23 joueuses convoquées pour la Coupe du monde qui débute le 20 juillet.

Le retour d'une patronne attendue, de jeunes promesses tricolores... Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé, mardi 4 juillet, sa liste des 23 joueuses convoquées pour disputer la prochaine Coupe du monde, qui se disputera en Nouvelle-Zélande et en Australie (du 20 juillet au 20 août 2023). Dans sa sélection, pour sa première grande compétition sur le banc des Bleues, l'ancien entraîneur de l'Arabie saoudite a fait des choix forts.

Il a notamment maintenu Amandine Henry, ancienne capitaine de l'équipe de France (93 sélections, 13 buts). Rappelée pour le stage de préparation pour la première fois depuis 2020, la milieu de terrain de 33 ans, qui ne faisait pas partie des plans de l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, disputera sa troisième Coupe du monde. Privé sur blessure de la buteuse vedette Marie-Antoinette Katoto et de l'insaisissable ailière Delphine Cascarino, Hervé Renard a dû innover.

Une première pour Vicki Becho et Naomie Feller

Pour suppléer cette salve de blessures, deux nouvelles rejoindront le groupe tricolore et disputeront leur première compétition internationale : les attaquantes de 19 ans et de 21 ans, Vicki Becho et Naomie Feller. La milieu de terrain Oriane Jean-François, blessée, ne participera pas à la Coupe du monde féminine cet été avec l'équipe de France. La gardienne Mylène Chavas et la défenseure Aïssatou Tounkara ne seront pas du voyage mais demeurent réservistes. Elles pourraient donc être réintégrées au groupe en cas forfait, a annoncé mardi la Fédération.

La liste des Bleues

Gardiennes (3)

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (Paris SG), Solène Durand (Guingamp)

Défenseures (7)

Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Paris SG), Elisa De Almeida (Paris SG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Eve Périsset (Chelsea/ENG), Wendie Renard (Lyon), Maëlle Lakrar (Montpellier)

Milieux (7)

Kenza Dali (Aston Villa/ENG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Angel City/USA), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP)

Attaquantes (6)

Viviane Asseyi (West Ham/ENG), Kadidiatou Diani (ex-Paris SG, libre), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Naomie Feller (Real Madrid), Vicki Becho (Lyon).