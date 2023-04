Coupe du monde 2023 : Nike dévoile ses tenues avec des shorts pensés pour le cycle menstruel

Pendant l'Euro 2022, les joueuses anglaises avaient demandé à ne plus jouer avec des shorts blancs, jugés inconfortables.

Nike enterre ses shorts blancs. L'équipementier américain a dévoilé, lundi 3 avril, les tenues de douze sélections pour la prochaine Coupe du monde féminine de football, qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. Et pour chacune des équipes concernées, la marque à la virgule a fait le choix de privilégier de laisser de côté les tons clairs et de privilégier les couleurs sombres pour les shorts.

Une décision qui fait suite à de nombreux témoignages de joueuses sur le stress et l'inconfort en période de cycle menstruel. Pendant l'Euro à l'été 2022, les Anglaises avaient ouvert le débat et appelé leur équipementier, Nike, à réfléchir à une autre couleur de tenue. Elles avaient été soutenues par la capitaine des Bleues, Wendie Renard : "C'est une bonne chose (de demander le changement de couleur) donc je félicite les Anglaises pour ça. Si demain ils (Nike) peuvent faire pareil pour nous ce serait cool", avait-elle déclaré en conférence de presse.

Des shorts avec des protections

Les demandes ont donc été entendues, puisque désormais, les Lionesses anglaises porteront un short au ton bleu foncé (domicile) ou clair (extérieur). Même traitement pour l'équipe de France, qui hérite elle aussi d'un short bleu. "Nous avons fait l'effort conscient, pour toutes les équipes, de passer à des couleurs sombres pour les shorts, même quand ça clashe visuellement avec le maillot", a expliqué au Daily Telegraph Lee Murphy, le directeur du design du football chez Nike. Ces shorts seront également modelés pour les cycles menstruels, avec une protection ultra-fine et absorbante pour protéger des fuites, révèle le journal britannique.

En octobre 2022, le club de Manchester City avait déjà pris la décision, en accord avec l'équipementier Puma, de bannir les shorts blancs après une demande des joueuses. Elles évoluent désormais avec des bas noirs ou sombres.