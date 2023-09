Affaire Luis Rubiales : la quasi totalité des championnes du monde espagnoles refusent de revenir en sélection

Alors que l'Espagne doit affronter la Suède et la Suisse en Ligue des nations les 22 et 26 septembre, de nombreuses championnes du monde ont annoncé, vendredi, ne pas vouloir retourner en sélection tant que des restructurations ne seront pas opérées à la Fédération espagnole de football.

Temps de lecture : 1 min

La démission de Luis Rubiales de son poste de président de la Fédération espagnole de football (RFEF) et le remplacement de Jorge Vilda par Montsé Tome au poste de sélectionneur, à la suite de l'affaire du baiser forcé de Rubiales à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial, ne leur ont pas suffi. De nombreuses joueuses espagnoles championnes du monde ont décidé, vendredi 15 septembre, de ne pas revenir jouer en sélection et réclament de nouveaux changements en profondeur à la RFEF. "Les changements qui ont été effectués ne sont pas suffisants pour que les joueuses se sentent en sécurité, dans une structure dans laquelle les femmes sont respectées, où on s'intéresse au football féminin et où nous pouvons donner notre maximum", insiste le communiqué.

En publiant leur communiqué quelques minutes avant l'annonce officielle du groupe de la nouvelle sélectionneuse, prévue à 16 heures, les internationales ont poussé la Fédération espagnole à la repousser.