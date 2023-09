Affaire Luis Rubiales : Montsé Tome remplace Jorge Vilda et devient la première femme à la tête de l'équipe féminine espagnole.

Le sélectionneur de l'équipe espagnole féminine de football, Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales et dont les méthodes étaient critiquées par ses joueuses, a été démis mardi de ses fonctions, a annoncé la fédération espagnole.

Luis Rubiales avait annoncé avoir "entamé les démarches" pour qu'il "récolte un demi-million d'euros pour les quatre prochaines années en tant que sélectionneur de l'équipe féminine espagnole", lors de l'assemblée générale exceptionnelle de la Fédération espagnole de football (RFEF), mais Jorge Vilda ne fera finalement plus long feu à la tête de la Roja féminine. Proche de Luis Rubiales, accusé d'avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso, le sélectionneur, qui avait applaudi son discours lors de cette assemblée, a été démis de ses fonctions, mardi 5 septembre. Il est remplacé par Montsé Tome.

Jorge Vilda était également en conflit avec plusieurs joueuses, dont certaines, comme Mapi León, Patri Guijarro et Claudia Pina, championnes d'Europe avec le Barca, avaient décidé de ne pas jouer la Coupe du monde. Plus tôt, en 2022, une quinzaine de joueuses avaient déjà demandé son départ, remettant en cause ses compétences, ses méthodes, et dénonçant un manque de professionnalisme. L'affaire Rubiales l'a placé un peu plus sur la sellette, et la majorité de son staff avait démissionné quelques jours plus tôt.

Dans un communiqué, la RFEF présente ce limogeage comme "l'une des premières mesures de restructuration" des instances du football espagnol, mais salue tout de même "son comportement personnel et sportif impeccable" et le remercie "pour les services fournis, pour son professionnalisme et son dévouement pendant toutes ces années, en lui souhaitant les meilleurs succès pour l'avenir".

Montsé Tome, première femme à occuper ce poste

Dans la foulée, la RFEF a nommé l'ancienne joueuse du FC Barcelone, Montsé Tome, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine. Adjointe de Vilda depuis 2018, elle devient la première femme à occuper ce poste en Espagne. Elle fera ses débuts en septembre dans la Ligue des Nations contre la Suède et la Suisse.