Affaire Luis Rubiales : "Cela n'aurait jamais dû se produire", regrette le président de la Fifa, Gianni Infantino

"Les procédures disciplinaires suivront leur cours", a-t-il assuré sur son compte Instagram, jeudi soir.

"Malheureusement, la célébration bien méritée de ces magnifiques championnes a été gâchée par ce qui s'est passé après le coup de sifflet final." Gianni Infantino a évoqué l'affaire Luis Rubiales, jeudi 31 août, sur son compte Instagram. Le président de la Fédération espagnole de football a embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre (1-0).

"Cela n'aurait jamais dû se produire. Mais c'est arrivé, et les instances disciplinaires de la Fifa ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures qui s'imposaient. Les procédures disciplinaires suivront leur cours légitime", a assuré le président de la Fifa, alors qu'un peu plus tôt dans la soirée, Aitana Bonmati avait dénoncé "un abus de pouvoir et un manque de respect" en recevant le prix de joueuse UEFA de l'année.

"Continuer à soutenir les femmes et le football féminin"

"Nous devons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons continuer à soutenir les femmes et le football féminin à l'avenir. Sur le terrain et en dehors. En défendant de vraies valeurs et en respectant les joueuses en tant qu'individus, et leurs fantastiques performances", a précisé Gianni Infantino, tout en félicitant l'Espagne pour son titre lors de "la plus grande et la meilleure Coupe du monde féminine de tous les temps".