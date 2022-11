Coupe du monde 2022 : la Croatie renverse le Canada et se replace pour la qualification

Si les Croates se sont relancés grâce à leur victoire (4-1), dimanche, les Canadiens sont éliminés du Mondial.

Les vice-champions du monde ont assumé leur statut. La Croatie est parvenue à renverser le Canada (4-1), dimanche 27 novembre, au stade international de Khalifa de Doha. Après leur nul inaugural contre le Maroc (0-0), les Vatreni s'offrent une "finale" face à la Belgique dans le groupe F pour une place en huitièmes. De son coté, le Canada est éliminé.

Pour accrocher ce succès, les hommes de Zlatko Dalic ont fait preuve de caractère. Menée dès l'entame de match après une réalisation de la tête d'Alphonso Davies (2e), auteur non seulement du but le plus rapide de la compétition mais surtout du premier pour le Canada dans un Mondial, la Croatie a réagi. Après une première réalisation hors-jeu (26e), Andrej Kramaric a égalisé du gauche sur un service d'Ivan Perisic (36e). Puis Marko Livaja a donné l'avantage aux siens juste avant la pause, d'une belle frappe à l'entrée de la surface (44e). Dans une seconde période riche en occasions de part et d'autre, Andrej Kramaric y est allé de son doublé (70e), avant que le Rennais Lovro Majer, entré en jeu, ne vienne donner plus d'ampleur à la victoire des Croates sur une contre-attaque (90e+4).

En tête de sa poule avec quatre points, comme le Maroc qui a battu la Belgique plus tôt dans la journée (2-0), la Croatie n'aura besoin que d'un nul face aux partenaires de Kevin de Bruyne, jeudi, pour se qualifier au prochain tour. Dans le même temps, le Canada aura tout de même une chance de glaner la première victoire de sa courte histoire en Coupe du monde contre le Maroc.