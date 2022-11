Coupe du monde 2022 : guidée par Lionel Messi, l'Argentine se sort du piège mexicain

L'Albiceleste s'est relancée dans la course aux huitièmes de finale, samedi, en triomphant face au Mexique (2-0).

Cela ne pouvait être que lui. Alors que le scénario catastrophe pendait au nez de l'Argentine après sa défaite contre l'Arabie saoudite en ouverture (1-2), Lionel Messi a relancé son pays en menant les siens vers la victoire face au Mexique (2-0), samedi 26 novembre, au stade Lusail de Doha. Grâce à cette victoire acquise dans un match longtemps cadenassé, l'Albiceleste remonte à la deuxième place d'une poule C où tout reste possible avant la dernière journée.

Mais que cela paraissait mal embarqué. Au pied du mur, les Argentins ont d'abord semblé tétanisés par l'enjeu face au Mexique. La seule action notable d'un premier acte bien terne est d'ailleurs à mettre l'actif du Mexicain Vega Rojas sur coup franc (45e). Alors qu'un nul aurait compromis sa qualification, la sélection argentine s'en est remise à son capitaine. Trouvé plein axe aux abords de la surface mexicaine, Lionel Messi a ouvert la voie en marquant d'un tir du gauche logé dans le petit filet de Guillermo Ochoa (64e). Libérés, les champions d'Amérique latine ont doublé la mise grâce à un bel enroulé d'Enzo Fernandez, bien servi par Messi, en fin de match (87e).

L'adversaire de la France connu mercredi

Si elle n'a pas brillé, l'Argentine se relance donc dans son groupe. Revenus à un point de la Pologne, première après sa victoire contre les Saoudiens plus tôt dans la journée (2-0), les hommes de Lionel Scaloni devront s'imposer face à Robert Lewandowski et consorts, mercredi, pour s'éviter des comptes d'apothicaire. De leurs côtés, les Mexicains, derniers avec un point, auront une dernière opportunité de se qualifier en cas de bon résultat contre l'Arabie saoudite. Toutes les équipes pouvant encore se qualifier dans la poule C, il faudra attendre les derniers matchs pour connaître le futur adversaire de l'équipe de France en huitièmes de finale.