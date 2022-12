DIRECT. Angleterre-Sénégal : bras de fer serré entre les Lions de la Téranga et les Three Lions... Suivez le huitième de finale de la Coupe du monde

Demi-finalistes il y a quatre ans, les Three Lions passent un vrai test face aux Sénégalais, dimanche. Le vainqueur affrontera la France en quarts de finale, samedi.

Qui rugira le plus fort dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2022 ? Les Three Lions partent avec la faveur des pronostics face aux Lions de la Teranga, dimanche 4 décembre, à Al Khor (à 20 heures). Larges vainqueurs de l'Iran (6-2) et du voisin gallois (3-0), ils ont terminé en tête du groupe B malgré un match nul face aux Etats-Unis (0-0). L'Angleterre de Gareth Southgate ambitionne de faire mieux qu'il y a quatre ans, lorsqu'elle s'était arrêtée en demi-finale. Cela fait 56 ans que les Anglais attendent de voir la coupe revenir à la maison.

Dans le camp d'en face, le Sénégal n'aura rien à perdre. Champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire en début d'année, les Lions de la Teranga vivent une année exceptionnelle. Sans leur star Sadio Mané, blessé, ils disputeront le second huitième de finale de leur histoire. En 2002, le premier s'était bien passé avec une victoire face à la Suède, avant de s'incliner contre la Turquie en quart. Au Qatar, la défaite malheureuse face aux Pays-Bas (0-2) a été compensée par deux succès contre le Qatar (3-1) et l'Equateur (2-1). Le vainqueur de cette rencontre retrouvera l'équipe de France en quarts de finale, samedi 10 décembre (à 20 heures).