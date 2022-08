Coupe du monde 2022 : selon une ONG britannique, le Qatar a expulsé des travailleurs étrangers après une manifestation pour des salaires impayés

Une nouvelle polémique à moins de trois mois du Mondial. Selon Equidem, une ONG britannique, le Qatar a expulsé des dizaines de travailleurs étrangers ayant organisé une manifestation pour réclamer leurs salaires impayés, à moins de trois mois de la Coupe du monde.

Les autorités du Qatar, régulièrement critiquées par les ONG internationales pour le traitement de centaines de milliers de travailleurs venus notamment d'Asie sur les grands chantiers du Mondial 2022, ont confirmé la détention de manifestants mais refusé de dire si certains avaient été expulsés.

Qatar recently arrested at least 60 foreign workers who protested going months without pay and deported some of them just three months before Doha hosts the 2022 FIFA World Cup. https://t.co/u5NRUsw22d