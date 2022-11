Coupe du monde 2022 : quel sera l’adversaire des Bleus pour les huitièmes de finale ?

L’équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Son adversaire n’est pas encore désigné.

Qui sera l’adversaire de l’équipe de France pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ? Le suspense est total, toutes les combinaisons sont possibles. Si elle termine première de sa poule, la France devra affronter en huitième de finale le deuxième du groupe C. Le prochain adversaire des Français sera soit la Pologne, soit l’Argentine, soit l’Arabie Saoudite, soit le Mexique.

"On joue plus qu’un simple match de football"

Du côté de la Pologne, Robert Lewandowski est le danger numéro un. L’Argentine bénéficiera, elle, de ses fervents supporters. "On joue plus qu’un simple match de football", a estimé le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni. Autre adversaire potentiel : l’Arabie Saoudite, dont l’entraîneur est un Français, Hervé Renard. Le Mexique dispose, lui, d’un redoutable gardien de but, Guillermo Ochoa, précise le journaliste de France Télévisions, Samuel Ollivier.