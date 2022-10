Coupe du monde 2022 : près de 200 gendarmes et policiers français vont épauler les forces de sécurité qatariennes

Environ 220 gendarmes et policiers français s'envoleront vers le Qatar à la fin du mois pour accompagner les autorités locales dans l'organisation de la Coupe du monde football, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur, confirmant une information du Canard Enchaîné à paraître mercredi 5 octobre.

Cette coopération entre les deux pays, qui concerne principalement les gendarmes, s'effectue dans le cadre d'un accord intergouvernemental, "signé le 15 mars 2021 et qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain", précise-t-on. Les gendarmes français auront pour mission "d'apporter de l'expertise de haut niveau et de l'appui opérationnel spécialisé", notamment en ce qui concerne la lutte contre les drones, la neutralisation d'engins explosifs et la lutte contre le hooliganisme.

Le ministère, qui explique y avoir répondu explique avoir répondu favorablement "la demande des autorités qatariennes" comme il l’a fait par le passé pour d’autres événements sportifs". L'accord prévoit que l'assistance française se fera à "quasi coût nul", les autorités qatariennes assurant les frais de déplacement et de logement des 220 agents français.