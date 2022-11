Coupe du Monde 2022 : "Le premier objectif est atteint", se satisfait Didier Deschamps

"Le premier objectif est atteint", a déclaré samedi 26 novembre le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, sur franceinfo, après la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à leur victoire sur le Danemark (2-1). "Après deux matchs, on a même de fortes probabilités d'être premier. Vu notre goal average, il faudrait que l'Australie gagne 4-0 contre le Danemark et qu'on perde 3-0 contre la Tunisie [pour que l'Australie passe devant la France]."

>>> Coupe du monde 2022 : suivez la compétition au Qatar dans notre direct

Pour ce troisième match de poule, mercredi à 16h, face aux aigles de Carthage qu'il "ne néglige pas", Didier Deschamps va donc faire tourner et mettre au repos certains titulaires. "Les joueurs qui n'ont pas été concernés jusqu'à présent seront concernés", promet-il. "On va prendre le temps de bien récupérer et on attendra de voir le possible, probable ou certain adversaire en huitièmes." Que ce soit l'Argentine, le Mexique, la Pologne, ou l'Arabie Saoudite, le sélectionneur des Bleus se veut prudent.

"Je ne sais que trop bien qu'après la phase de poules, c'est une autre compétition." Didier Deschamps à franceinfo

"Bravo à mes joueurs, ils ont eu du répondant", a salué Didier Deschamps, après la victoire face au Danemark. Le sélectionneur loue particulièrement la "solidité" défensive de son équipe et le retour en défense centrale de Raphaël Varane, qui "était prêt". Le sélectionneur des Bleus a également félicité son attaquant Kylian Mbappé, auteur d'un doublé : "C'est un joueur hors norme animé d'un état d'esprit remarquable. Il s'est préparé pour ce rendez-vous, cette Coupe du monde, depuis un bon moment. L'équipe de France a besoin et aura besoin de Kylian à ce niveau-là."