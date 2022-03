Coupe du monde 2022 : l'Algérie et l'Egypte vainqueurs de leur match de barrage aller, le Maroc accroché par le Congo

La Coupe du monde approche à grands pas et les barrages font rage sur toute la planète. En Afrique, où seulement cinq tickets sont distribués pour le Qatar, ces matchs opposent les premiers de chaque groupe de qualifications, vendredi 25 mars.

Ce sont donc des affrontements cinq étoiles qui se tiennent sur le continent africain avec notamment un remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Egypte et le Sénégal. La confrontation entre le Cameroun et l'Algérie fait également office de choc.

L'Algérie prend une option face au Cameroun

C'était l'occasion rêvée pour les Fennecs de prendre une revanche sur leur CAN ratée et ils ne l'ont pas manquée. Sur les terres qui les ont vus s'écrouler en janvier, les joueurs de Djamel Belmadi se sont montrés sous un meilleur jour en battant le Cameroun 1-0.

Une performance autoritaire sans encaisser de but qui réaffirme leur solidité défensive. Récompensés par un but de la tête d'Islam Slimani sur un coup franc de Riyad Marhez, les Algériens recevront les Lions indomptables avec un but d'avance à Blida mardi.

L'Egypte réussit le coup parfait face au champion d'Afrique

Les Pharaons ont pris leur revanche sur le Sénégal. Battus aux tirs au but en finale de la CAN, il y a moins de deux mois, les Egyptiens ont réussi à faire sauter le verrou des Lions en début de rencontre pour ne plus être repris par la suite (1-0).

Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet après le but des Pharaons, le 25 mars 2022 au Caire. (KHALED DESOUKI / AFP)

Un but contre son camp malchanceux de Saliou Ciss après une frappe sur la barre de Mohamed Salah qui lui a rebondi sur la cuisse. Les joueurs d'Aliou Cissé devront donc se reprendre à domicile. Une mission difficile quand on connaît la solidité défensive égyptienne.

Le Maroc évite le pire face au Congo

Longtemps menés à Kinshasa par des Congolais bien organisés, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont réussi à égaliser à dix minutes de la fin par l'intermédiaire de Tarik Tissoudali (1-1).

Un bon résultat pour les Marocains au vu de la physionomie du match avec l'ouverture du score rapide de Yoane Wissa dès la douzième minute. Les Lions de l'Atlas avaient manqué l'occasion de revenir avec un penalty de Ryan Mmaee qui a terminé sa course en tribunes. Une bonne prestation des Congolais, ternie par l'expulsion de Glody Ngonda en fin de match. Tout restera à faire mardi à Casablanca.

Le Mali et Moussa Sissako malheureux

Une soirée à oublier pour Moussa Sissako, le jeune défenseur du Standard de Liège. Pour sa cinquième sélection, le Malien a commencé par inscrire un but contre son camp sur une passe en retrait pour son gardien. Un but gag, suivi cinq minutes plus tard par une expulsion, sévère, pour une faute en position de dernier défenseur. Au final, son équipe s'incline 1-0 à domicile et devra réaliser un exploit en Tunisie mardi, sans lui.

Le but GAG de Moussa Sissako qui se troue complètement !



pic.twitter.com/qMGb6mKbHz — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 25, 2022

Le Ghana et le Nigeria se neutralisent

Pour valider une quatrième participation consécutive à la Coupe du monde, le Nigeria croisait sur sa route les quarts de finaliste malheureux de 2010 ghanéens. Dans un match très fermé dans lequel les deux équipes ont cherché à faire craquer leur adversaire, personne n'a su trouver la faille (0-0). Tout se jouera donc à Lagos mardi pour savoir qui des Black Stars ou des Super Eagles verront le Qatar en novembre.