Coupe du monde 2022 : faut-il dire Qatari ou Qatarien ?

La Coupe du monde de football est l'occasion de s'interroger sur le gentilé des 32 pays participants, à commencer par le pays hôte. Un habitant du Qatar doit-il être appelé un Qatarien ou un Qatari ? Pour le dictionnaire Larousse, la réponse est simple, c'est Qatarien. Mais les deux formes sont utilisées en français et se retrouvent donc dans les médias, par exemple par l'Agence France Presse, qui emploie elle-même les deux mots dans les dépêches qu'elle fournit aux médias.

S'il y a parfois, dans la langue française, des règles souples sur certains mots – vous pouvez dire un après-midi ou une après-midi, les deux sont acceptés – les gentilés, c’est-à-dire la dénomination des habitants d’un lieu, n'en font généralement pas partie. À l'échelle internationale, les Nations unies ont leur propre système de référence terminologique, créée au départ pour faciliter le travail des agents de l'ONU, qui sont tous censés utiliser le même mot pour désigner les mêmes personnes, lieux, institutions, etc. Elle est établie en anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe.

La promesse d'une règle claire, donc ? Pas vraiment. Selon l'ONU, l'adjectif relatif au Qatar est fixe : on dira un stade qatarien et une rue qatarienne. En ce qui concerne le gentilé, on dira un Qatarien ou une Qatarienne, mais Qatari ou Qatarie sont acceptés comme variante.

Qatari ? "De l'anglais", selon le dictionnaire de l'Académie

Les institutions françaises sont plus catégoriques. Au ministère des Affaires étrangères, c'est la Commission d'enrichissement de la langue française (Clef) qui tranche. Et ses dernières recommandations ont été publiées en mars 2019 au Journal officiel : les habitants du Qatar sont les Qatariens et les Qatariennes. Cette commission, qui a succédé à la Commission de terminologie et de néologie en 2015, n'a jamais changé de version, jusqu'à la dernière liste en date, qui date de 2019. Liste qui fait aussi référence aux yeux de l'Académie française. Contactés par nos soins sur l'origine de "qatari", le service du dictionnaire de l'Académie nos a répondu d'un lapidaire : "C'est tout simplement le gentilé anglais".

Une réponse qu'on n'aurait pas renié au Québec, toujours vigilant sur les anglicismes. Là-bas, c'est "Qatarien, Qatarienne" qui est recommandé par le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française... même s'il mentionne aussi "Qatari, Qatarie".

C'est donc plutôt qatarien qu'il faut privilégier en français. Et c'est d'ailleurs ce que vous lirez et entendrez le plus souvent souvent sur franceinfo. Mais faut-il complètement oublier le mot "qatari" ? Avant de décider, sachez qu'il est accepté au Scrabble et qu'il vaut 13 points minimum !