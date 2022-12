Coupe du monde 2022 : après la victoire des Bleus face à l’Angleterre, la joie des supporters au Qatar et partout en France

M. de Chalvron, J. Debraux, C. Theophilos, France 3 Régions, V. Castel

Après la victoire de l’équipe de France de football, face à l’Angleterre, samedi 10 décembre, la joie des supporters au Qatar mais aussi un peu partout en France.

De Caen (Calvados) à Strasbourg (Bas-Rhin), en passant par Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), une même joie dans les rues de France. La délivrance au coup de sifflet final. Nos Bleus viennent de dévorer les Lions anglais, et le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) se remplit de supporters et de drapeaux français. Le onze tricolore est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde, pour la septième fois de son histoire. À Lille (Nord), on exulte. "Il fallait qu’on gagne aujourd’hui, c’est un grand pas vers la finale", lance un supporter.

La France et le Maroc convoitent désormais le même trophée

C’est l’histoire d’un match, qui entre dans la légende, après la joie du premier but français. Une soirée d’angoisse, à endurer les assauts des joueurs britanniques. Après l’égalisation anglaise du penalty, Olivier Giroud redonne l’avantage aux Français. Le soulagement, enfin, après le deuxième penalty raté par Harry Kane. La France et le Maroc ont désormais rendez-vous pour les demi-finales. Deux pays et deux peuples aux histoires mêlées, qui convoitent désormais le même trophée.