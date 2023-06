Le Breton de la Groupama-FDJ s'est entraîné durant trois semaines sur l'île de Tenerife, repaire des coureurs réputé pour son volcan, le Teide. Les caméras de Tout le sport étaient dans son sillage.

"On se couche en pensant au Tour, on se lève en pensant au Tour, on roule en pensant au Tour. Il n'y a que le Tour dans notre tête". Pendant trois semaines en mai, David Gaudu et sa garde rapprochée de la Groupama-FDJ se sont frottés au volcan Teide sur l'île espagnole de Tenerife, avec pour objectif de maximiser les chances du Breton de briller sur la Grande Boucle, qui s'élance, samedi 1er juillet, de Bilbao.

Au programme, 1 600 kilomètres mais surtout 38 000 mètres de dénivelé positif. L'idée est de préparer l'organisme des coureurs à la haute altitude en séjournant à flanc de montagne. "C'est hyper important de passer ici parce qu'on a un terrain de jeu parfait, de conditions excellentes. Je n'ai jamais aussi bien travaillé sur le vélo qu'ici", explique ainsi le quatrième du Tour 2022, qui vise cette fois un podium à Paris derrière les deux cadors, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Peu à son avantage sur le dernier Dauphiné, le Français, qui sera épaulé par Thibaut Pinot dont ce sera le dernier Tour de France, doit maintenant montrer tous les bienfaits de cette virée dans les Canaries.