Jonas Vingegaard a remporté ce dimanche son premier Tour de France. Le Danois a savouré sa victoire sur le podium des Champs-Elysées et n'a pas manqué de remercier ses coéquipiers.

L'heure des remerciements. En démonstration tout au long du Tour, Jonas Vingegaard a remporté dimanche 24 juillet la 109e édition de la Grande Boucle. Le leader du classement général s'est montré très ému sur le podium, aux côtés de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) : "C'est un moment exceptionnel pour moi. Le départ du Tour de France au Danemark a été l'une des plus belles expériences de ma vie."

Un succès collectif

Cette victoire de Vingegaard, c'est aussi celle de son équipe. Portée par un Wout van Aert en feu, la Team Jumbo-Visma a roulé sur le Tour de France : "Je tiens à remercier mon équipe. Nous avions un plan que nous avons suivi à 100% et tous mes coéquipiers ont été incroyables. Wout Van Aert est phénoménal, c'est le meilleur cycliste du monde ". Reconnaissant, le Danois a aussi eu une pensée pour ses lieutenants contraints d'abandonner : "C'était très dur de perdre Primoz (Roglic) et Steven (Kruijswijk). Nathan (Van Hooydonck) aussi, ils étaient tous très performants au début du Tour." Dans un an, Vingegaard découvrira le Tour dans un nouveau rôle : celui de l'homme à battre.