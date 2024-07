Après plusieurs échecs depuis le début du Tour, le Belge a réussi à s'imposer au sprint mardi. Le classement général reste inchangé.

Jasper Philipsen a retrouvé le goût de la victoire. Vainqueur de quatre étapes l'année dernière sur le Tour de France, le Belge n'avait pas encore réussi à s'imposer sur cette 111e édition. Il a rectifié le tir, mardi 9 juillet, lors de la 10e étape entre Orléans (Loiret) et Saint-Amand-Montrond (Cher), en réglant le sprint devant le maillot vert, Biniam Girmay, et Pascal Ackermann. Au classement par points, il se rapproche de l'Erythréen et compte désormais 74 longueurs de retard.

Après une journée de repos lundi, les coureurs ont connu une étape assez tranquille. Si les trois Belges Maxim Van Gils, Gijs Van Hoecke et Kobe Goossens ont réussi à former une échappée, ils ont rapidement été rejoints par le peloton, au bout d'à peine 20 kilomètres, en début d'étape. Chez les favoris, rien à signaler, Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune. Mercredi, il pourrait connaître une journée plus difficile avec de potentielles attaques de ses rivaux dans le Massif central.