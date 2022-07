Le coureur danois de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, a prouvé qu’il était le coureur le plus fort de ce Tour de France 2022, jeudi, en s’imposant au sommet d’Hautacam.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a prouvé qu’il était le coureur le plus fort du Tour de France 2022 en dominant, de la tête et des épaules, la concurrence lors de la 18e étape, disputée jeudi 21 juillet entre Lourdes et Hautacam. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a craqué à 4,5 kilomètres de l’arrivée après une relance appuyée de Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Le maillot vert a encore une fois été intenable et, avant l'envolée du Danois, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) avait été l’un des seuls à pouvoir le suivre dans le final avant d’être distancé dans Hautacam. Le Belge a fini par s’écarter à 3,5 kilomètres de l’arrivée et son leader a accéléré dans la foulée. Suffisant pour Vingegaard qui a franchi la ligne avec 1’04 d’avance sur Pogacar.

La bonne opération de David Gaudu

De son côté, David Gaudu (Groupama-FDJ) a été distancé par les favoris à 39 kilomètres de l’arrivée, mais il a mené l’étape à son rythme, comme à son habitude. Il a finalement distancé Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) grâce à l’aide encore précieuse de Valentin Madouas (Groupama-FDJ) avant de rentrer sur Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Grâce à sa performance du jour, le coureur breton remonte à la quatrième place du classement général, reléguant même son rival colombien à plus de deux minutes.