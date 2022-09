Tour de France Femmes : vivez l'étape finale de la première édition en immersion sonore

Le Tour de France Femmes s'est achevé le 31 juillet dernier au sommet de la Super Planche des Belles Filles, en Bourgogne-Franche-Comté. C'était la première édition de cette compétition, et franceinfo y a mené une expérience inédite : une immersion sonore en 3D, au cœur de la course remportée par la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten.

>> Pour vivre cette expérience unique en son binaural, privilégiez une écoute avec votre casque ou vos écouteurs habituels

Des râles des coureuses aux ordres de la direction, plongez dans l'étape

Pour la première fois, écoutez les échanges entre les coureuses et leurs équipes, ainsi que les transmissions radio de la direction de course par le biais de Marion Rousse, ancienne cycliste professionnelle et directrice de cette première édition du Tour de France femmes.



Une immersion en son 3D, aussi bien au cœur du peloton qu'au plus près des supporters et du public sur le bord des routes, qui vous est présentée à l'occasion de l'évènement "Demain le sport" organisé par franceinfo, L'Equipe et France Télévisions.

Prise de son : Christophe Papon

Mixage et spatialisation : Frédéric Changenet

Commentaires franceinfo : Fanny Lechevestrier

Rédaction en chef : Fabrice Rigobert