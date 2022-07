Tour de France : c'est arrivé un 9 juillet… Eugène Christophe casse sa fourche et la répare lui-même

Chaque jour durant le Tour de France 2022, franceinfo: sport vous replonge dans l'histoire de la course.

Le mercredi 9 juillet 1913, le Tour de France connaît l'une de ses histoires les plus invraisemblables. Elle survient lors de la sixième étape entre Bayonne et Luchon, longue de 326 kilomètres avec, au programme, les ascensions des cols d'Aubisque, du Tourmalet et d'Aspin. Ils sont 59 courageux à prendre le départ à... 3 heures du matin. Eugène Christophe, vainqueur de Milan-San Remo en 1910, est présent dans une équipe Peugeot redoutable.

Tout se passe pour le mieux pour le "vieux Gaulois" – surnommé ainsi depuis 1912 en raison de sa longue moustache. Deuxième au classement général, il franchit en tête l'Aubisque et pointe tout proche de son coéquipier, Philippe Thys, en haut du géant des Pyrénées.

Sanctionné à cause de l'aide d'un enfant

C'est dans la descente que l'accident arrive. Eugène Christophe heurte une pierre, chute et voit son vélo se briser au niveau de la fourche. En 1913, le règlement stipule qu'il est interdit d'être aidé par quiconque dans la réparation de son engin. Pas résigné, le cycliste met sa machine de 12 kilos sur ses épaules et marche 14 kilomètres jusqu'à trouver une forge, à Sainte-Marie-de-Campan (Hautes-Pyrénées).

Reproduction qui montre Eugene Christophe réparer sa fourche de vélo dans une forge, lors de la sixième étape du Tour de France, le 9 juillet 1913. (JOHN PIERCE / REX / SIPA)

Serrurier de formation, Christophe entame alors une course contre-la-montre pour réparer sa fourche sous l'œil impartial, glacial même, de trois commissaires de course. Un enfant l'aide à allumer le soufflet de la forge, chose impossible à faire seul. Le malheureux écope alors de trois minutes de pénalité.

Au total, le coureur de la Peugeot laisse quatre heures s'évaporer mais repart et termine cette étape en 29e position, loin derrière le doublé de son équipe. Ce jour-là, Eugène Christophe dit adieu à ses espoirs de victoire finale sur la Grande Boucle (qu'il ne remportera jamais). Il est cependant devenu, le 19 juillet 1919, le premier maillot jaune officiel, leader du classement général, de l'histoire.