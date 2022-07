Tour de France : c'est arrivé un 2 juillet… Charles Pélissier remporte la première de ses huit victoires d'étape, un record sur une même édition

En 1930, la 24e édition du Tour de France est particulière car elle n'accueille que des équipes nationales. De plus, pour la toute première fois, la caravane publicitaire voit le jour. Le coureur français Charles Pélissier la rend également spéciale. Tout commence dès la première étape, le 2 juillet, alors que le peloton s'élance du Vésinet (Yvelines) en direction de Caen, avec 206 kilomètres de plat au programme.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les coureurs ne sont pas pressés. A Evreux (Eure), les choses s'accélèrent jusqu'à l'estocade finale. A 12 kilomètres du but, Charles Pélissier attaque, suivi par le "Campionissimo", Alfredo Binda (Italie). Les deux hommes arrivent ensemble sur le Vélodrome de Venoix. Trop présomptueux, l'Italien lance le sprint de loin, puis se fait voler la vedette et le maillot jaune par "Charlot". Ce dernier deviendra le chouchou du public avec un attirail toujours tiré à quatre épingles.

Le boxeur Georges Carpentier (à gauche) félicite Charles Pélissier (à droite) après sa victoire sur la première étape du Tour de France au vélodrome de Caen, le 2 juillet 1930. (AFP)

Victorieux avec 1 minute et 16 secondes d'avance (en 6h36) sur le peloton, Charles Pélissier ne sait pas encore qu'il va réaliser une prouesse encore jamais battue dans ce Tour de France. Avec huit victoires d'étape, il est encore le coureur le plus victorieux sur une même édition, seulement égalé plus tard par les Belges Eddy Merckx (1970 et 1974) et Freddy Maertens (1976).