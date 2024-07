Tour de France 2024 : Richard Carapaz s'offre une première victoire sur la Grande Boucle à SuperDévoluy, Tadej Pogacar toujours en jaune

Il aura attendu sa quatrième participation au Tour de France, mais Richard Carapaz tient enfin sa première victoire sur la Grande Boucle. Au terme d’un mano à mano avec Simon Yates, l’Equatorien s’est imposé à SuperDévoluy lors de la 17e étape du Tour de France, mercredi 17 juillet. Après avoir fait la différence dans le col du Noyer, le coureur EF Education-Easypost a accru son avance dans la descente pour s’imposer en solitaire devant le Britannique (à 39'') et l’Espagnol Enric Mas (à 18'').

Du maillot jaune au maillot vert, pas de changements majeurs

Encore à l'attaque, Tadej Pogacar n'a finalement repris que 2 secondes à Jonas Vingegaard sur la ligne, tandis que Remco Evenepoel, parti dans la dernière ascension, l'a devancé de 10 secondes. Au classement général, l'odre du trio de tête, qui a coupé la ligne avec près de huit minutes de retard sur le vainqueur du jour, reste donc inchangé.

En levant le pied à 50 km de l'arrivée, le groupe maillot jaune à cependant permis aux échappés du jour de s'exprimer. Partis après 60 km de course, Romain Grégoire, Tiesj Benoot, Magnus Cort Nielsen et Bob Jungels ont fait la course en tête pendant 79 km avant d'être repris par Valentin Madouas, Guillaume Martin, Richard Carapaz et Simon Yates.

Le Britannique a, d'ailleurs, été le premier à lancé une attaque dans le col du Noyer. Mais il n'a finalement pas su suivre le rythme imposé par Richard Carapaz. Passé au sommet du col de catégorie 1 avec 15 secondes d'avance sur le Britannique, l'Equatorien a accentué son écart dans la descente puis dans l'ascension vers la station de ski du SuperDévoluy pour s'imposer avec plus de 30 secondes d'avance.

Sixième de l'étape à 2'36'' de Carapaz, Guillaume Martin signe la meilleure performance française du jour et revient à moins d'une minute des Belges Steff Cras et Laurens De Plus, respectivement 14e et 15e du classement général.

Dans la lutte pour le maillot vert - relancée par les deux dernières victoires de Jasper Philipsen et la chute de Biniam Girmay à 1,5 km de l’arrivée de la 16e étape, mardi - l’Erythréen a, lui, remis les pendules à l’heure. En prenant la 5e place du sprint intermédiaire devant le Belge, l’actuel maillot vert a conforté sa place en tête du classement à points.