Tour de France 2023 : Thibaut Pinot "sans aucun regret" après avoir saisi sa chance, stratégie inchangée pour la Groupama-FDJ

Échappé sur la 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, Thibaut Pinot ne s'est pas imposé mais a repris 3 minutes aux favoris du classement général.

Il est arrivé exténué au bus de son équipe, au bout de la ligne d’arrivée à Belleville-en-Beaujolais, jeudi 13 juillet. Sixième de l’étape, Thibaut Pinot a pris l'échappée pour la première fois dans cette édition du Tour de France, mais n’a pas réussi à suivre l’attaque de Ion Izagirre, vainqueur du jour. Le futur retraité, qui affirme avoir "tout donné", n’a "aucun regret".

Le Franc-Comtois, qui avait jusque-là surtout épaulé son leader David Gaudu, avait un bon de sortie pour partir à l’avant, et l’a saisi, sans toutefois réussir à s’imposer. "Je n’avais pas vraiment de bonnes sensations aujourd’hui, j’étais à fond. On a fait un effort au début de course, où on était piégés, pour revenir, et je ne m’en suis jamais remis. C’était vraiment au courage, et là je suis mort. Quand Izagirre part, j’étais à fond depuis un long moment. C’est une étape qui va laisser pas mal de fatigue je pense", a-t-il commenté à la fin de l’étape.

"Ca fait plaisir de jouer à l’avant, on est là pour ça", s’est réjoui le manager de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, alors que son équipe n’avait pas toujours réussi à placer un coureur dans les bons coups jusqu’à présent. "Thibaut a sa chance depuis le début du Tour, a quant à lui affirmé David Gaudu. Quand il n’est pas devant, il se rapatrie auprès de moi. Sur une étape comme aujourd’hui, ce n’est pas une mince affaire de prendre l’échappée. Je pense qu’il a voulu se faire plaisir à l’avant et il a encore d’autres étapes en tête où il voudra être échappé".



"Je ne me préoccupe pas du classement général"

S'il n'a pas levé les bras à Belleville-en-Beaujolais, Thibaut Pinot s'est offert une remontée au classement générale, passant de la 15e à la 10e place, reprenant 3'01'' à tous les favoris placés au général. Si bien qu'il talonne désormais son leader David Gaudu, n'accusant que 32 secondes de retard sur celui qui a connu des petites défaillances dans le puy de Dôme et en direction d'Issoire. "Ca ne va rien changer du tout. David est un cran au-dessus de moi au général. Demain ça va être dur pour moi et je m’attends à perdre des places, donc je ne me préoccupe pas beaucoup du classement général", a coupé Thibaut Pinot, qui reste concentré sur son objectif personnel : une victoire d'étape.

"Avoir deux coureurs dans le Top 10, c’est pas mal, mais ça ne change rien pour nous, ça nous ouvre les portes un peu plus", a appuyé Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama-FDJ. "Dans le bus, ils sont comme deux frangins, et si vous aviez entendu ce que David a dit à Thibaut dans l’oreillette quand il est parti... C’était sympa, il l’a vraiment encouragé, j’en ai eu la chair de poule", a raconté Philippe Mauduit, directeur sportif de l’équipe, comme pour assurer que les deux coureurs ne seront pas des rivaux dans la suite du Tour de France.

Thibaut Pinot se voit d’ailleurs bien passer une étape "un peu plus cool" vendredi, avec l’arrivée au Grand Colombier, alors que David Gaudu a coché cette journée pour passer à l’attaque. "Ça fait deux jours que j’ai le Grand Colombier dans la tête et j’ai envie de faire une performance là haut", a confié le Breton.