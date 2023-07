Tour de France 2023 : le puy de Dôme, théâtre d'un troisième duel entre Vingegaard et Pogacar ? La 9e étape en questions

Avant la première journée de repos du Tour, le peloton arrive, dimanche, dans le Massif central pour une troisième journée de haute montagne.

Pas de repos dominical pour le Tour. Le neuvième jour de course consécutif, dimanche 9 juillet, sera tout sauf une promenade. Les organisateurs ont réservé aux coureurs un dernier gros effort entre Saint-Léonard-de-Noblat et la terrible montée du puy de Dôme, alors que les Pyrénées sont à peine digérées. Le final en altitude laisse entrevoir une nouvelle bagarre entre le maillot jaune Jonas Vingegaard et son rival Tadej Pogacar. Les audacieux pourraient également être à la fête dans l'échappée... si la fatigue ne se fait pas trop sentir.

Quel est le profil ?

35 ans après, le puy de Dôme est de retour sur la carte du Tour de France. Enfin, une nouvelle arrivée au sommet du volcan endormi du Massif central. Endormi, le peloton ne pourra pas l'être durant les 182,4 kilomètres prévus dimanche, tant les bornes de plat seront rares. Si le départ de Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Raymond Poulidor, ne devrait pas poser de problème, la suite du programme est faite de petites bosses et de descentes incessantes, avec trois cols de troisième et quatrième catégories dans le deuxième tiers du parcours.

Avant le clou du spectacle, l'arrivée au Panoramique des Dômes, après un passage par Clermont-Ferrand. Le puy de Dôme avec ses 13,3 kilomètres de montée à 7,7% va offrir de sublimes paysages et un final dantesque. Les quatre derniers kilomètres seront les plus durs, à près de 12% de pente moyenne.

Le profil de la 9e étape du Tour de France 2023, entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme (182,4km). (ASO)

Qui sont les favoris ?

Difficile de ne pas voir dans ce géant d'Auvergne un théâtre idéal pour une nouvelle empoignade entre les deux monstres de domination que sont Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Les deux hommes ont fait match nul dans les Pyrénées, au Danois le premier uppercut vers Laruns lors de la 5e étape, avant le crochet du Slovène le lendemain vers Cauterets. Pas de K.-O-. encore à la marque, mais une sérieuse envie d'en découdre, au moment où Vingegaard ne possède que 25 secondes d'avance au classement général.

Le tandem pourrait toutefois lâcher du lest et laisser la victoire d'étape aux échappés s'ils parviennent à prendre suffisamment d'avance avant d'escalader le puy de Dôme. Seul un vrai grimpeur pourra briller dimanche, et ils sont quelques-uns à être déjà suffisamment loin au classement pour avoir un bon de sortie. La Jumbo-Visma pourrait très bien décider de céder le maillot jaune à une autre équipe pour se décharger du poids qu'implique sa défense au jour le jour.

Quels sont les horaires ?

13h24 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

13h30 : départ fictif

13h45 : départ réel (bascule sur France 2 à 15 heures)

18h05 : arrivée prévue (à une moyenne de 40 km/h) au puy de Dôme