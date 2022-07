Tour de France 2022 : retour du Galibier, redoutable Granon, explications entre favoris... La onzième étape en questions

La onzième étape du Tour de France 2022, mercredi 13 juillet, est assurément l'une des plus difficiles de cette Grande Boucle. Avec deux cols hors catégorie au programme, dont le col du Galibier (de retour sur le Tour après cinq ans d'absence), les meilleurs grimpeurs vont s'affronter pour la victoire d'étape et le classement général entre Albertville et le col du Granon-Serre Chevalier.

Quel est le profil de l'étape ?

Attention danger. Pour cette onzième étape entre Albertville et le col du Granon-Serre Chevalier, les organisateurs du Tour de France proposent un tracé particulièrement montagneux et difficile. Après un peu plus de 40 km de plat, les coureurs entameront leur journée de grimpeurs par les magnifiques Lacets de Montvernier (2e catégorie, 3,4 km à 8,2%), apparus pour la première fois sur la Grande Boucle en 2015.

Le profil de la 11e étape entre Albertville et le col du Granon Serre Chevalier, le 13 juillet 2022. (ASO)

Le reste de l'étape sera bien plus coriace. Après le traditionnel mais non moins redoutable enchaînement col du Télégraphe (1ere catégorie, 11,9 km à 7,1%) - col du Galibier (hors catégorie, 17,7 km à 6,9%), qui se pose cette année en toit du Tour (2642 m d'altitude), les coureurs s'attaqueront au col du Granon où sera tracée la ligne d'arrivée. Très raide et sans répit, le Granon (hors catégorie, 11,3 km à 9,2%) sera le juge de paix pour la deuxième fois de l'histoire de la Grande Boucle, après le 20 juillet 1986, quand Bernard Hinault avait porté le maillot jaune pour la 79e et dernière fois de sa carrière.

Quels coureurs peuvent s'illustrer ?

Avec un tel parcours, difficile d'imaginer un autre dénouement qu'une explication entre favoris sur les pentes du col du Granon. Ceci étant dit, le nom de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) figure évidemment en haut de l'affiche. Le maillot jaune a déjà remporté deux étapes sur cette édition 2022. Le duel avec son dauphin Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qu'il devance de 39 secondes au général, promet d'être aussi intense qu'à la Super Planche des Belles Filles lors de la septième étape.

Pour empêcher un mano a mano entre les deux premiers au classement général, l'équipe Ineos Grenadiers a tout intérêt à profiter de sa densité avec Geraint Thomas et Adam Yates, respectivement troisième et quatrième, en tentant d'animer la course le plus tôt possible.

Quels sont les horaires ?

11h55 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

12h15 : départ fictif

12h30 : départ réel

16h40 : arrivée prévue à col du Granon Serre Chevalier