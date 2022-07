Tour de France 2022 : positifs au Covid-19, Aurélien Paret-Peintre et Mikaël Cherel se retirent avant la 16e étape, l'équipe AG2R Citroën réduite à trois coureurs

La formation française ne compte plus que le Français Benoit Cosnefroy, le Belge Stan Dewulf et le Luxembourgeois Bob Jungels engagés dans la Grande Boucle, mardi.

Le Covid-19 continue de marquer cette édition 2022 du Tour de France. Suite aux tests antigéniques et PCR hebdomadaires réalisés dimanche, la formation AG2R-Citrën a annoncé, mardi 19 juillet, le retrait de deux de ses coureurs. "Suite à la décision collégiale du médecin de l’UCI, du médecin du Tour de France et du médecin de l’équipe AG2R Citroën, Aurélien Paret Peintre et Mikaël Chérel ne prendront pas le départ de la seizième étape ce matin à Carcassonne", rapporte un communiqué.

Les tests Covid hebdomadaires réalisés par l’organisation du Tour se sont révélés positifs pour Mika et Aurélien. Ils ne prendront pas le départ aujourd’hui. Les autres coureurs et le staff ont tous reçu des tests négatifs et poursuivent la course.



Bon rétablissement les gars pic.twitter.com/hpquTWTdNt — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) July 19, 2022

Coup dur pour la formation française, qui avait déjà perdu Geoffrey Bouchard pour cette même raison, et qui ne compte plus que trois coureurs engagés sur l'édition 2022 : le Français Benoit Cosnefroy, le Belge Stan Dewulf et le Luxembourgeois Bob Jungels, vainqueur de la 9e étape.

Avant de quitter la course, Aurélien Paret Peintre était 24e du classement général (cinquième Français le mieux classé) et comptait 59 minutes et 50 secondes de retard sur le leader danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Son équipier Mikaël Chérel pointait lui à la 63e du classement, avec un retard d'1h45 sur la tête du classement.

Ils sont les 7e et 8e coureurs à devoir quitter la course en raison de tests au Covid-19 positifs, après le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Warren Barguil (Arkea-Samsic), et Guillaume Martin (Cofidis).