Tour de France 2022 : les sprinteurs enfin mis à l'honneur entre Castelnau-Magnoac et Cahors... La 19e étape en questions

Enfin du plat ! Les sprinteurs rescapés des multiples ascensions pyrénéennes et alpines peuvent souffler. Ils vont avoir l'occasion de s'illustrer. La 19e et antépénultième étape de ce Tour de France, vendredi 22 juillet, propose en effet un parcours sans réelle difficulté, entre Castelnau-Magnoac et Cahors, le long de 188,3 kilomètres.

Quel est le profil de l'étape ?

Vous n'avez jamais sillonné les champs gersois et tarn-et-garonnais ? Cette 19e étape vous offre un beau panorama des paysages d'Occitanie. Le départ de Castelnau-Magnoac doit mettre à l'honneur Antoine Dupont, enfant du pays et désigné meilleur rugbyman du monde l'an passé. Le sprint intermédiaire arrivera assez vite, au kilomètre 38 à Auch, avant une centaine de kilomètres de plat. Les coureurs doivent notamment passer par la bastide de Fleurance et par Valence d'Agen, non loin du village de Francis Cabrel, Astaffort.

Le profil de la 19e étape du Tour entre Castelnau-Magnoac et Cahors, le 22 juillet 2022. (ASO)

Les choses sérieuses démarreront à l'approche du Lot, avec la côte de la cité médiévale de Lauzerte, relativement abrupte (6,2% de moyenne) mais très courte (2 km). La côte de Saint-Daunès, quelques encablures plus loin après un passage par Montcuq, propose un profil similaire (1,6 km à 6,3%) avant l'arrivée finale à Cahors, 20 kilomètres plus loin.

Quels coureurs peuvent s'illustrer ?

Au lendemain de la dernière étape de montagne, les cadors du général vont enfin pouvoir souffler sur ce tracé particulièrement plat. Du reste, les équipes, ou ce qu'il en reste, de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ne devraient pas passer à l'attaque. La dernière occasion de rattraper son retard sera plutôt samedi, lors d'un contre-la-montre décisif.

Les sprinteurs ont longtemps mangé leur pain noir, et tenteront de s'illustrer à nouveau dans cette étape. Même privé de son poisson-pilote Michael Morkov et éreinté par la montagne, Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl) est attendu. D'autres spécialistes, tels Peter Sagan (TotalEnergies), Jasper Philipsen (Aplecin-Deceuninck) ou Caleb Ewan (Lotto-Soudal), peuvent lever les bras, même si l'Australien vit un calvaire sur ce Tour. Et comment ne pas penser à l'inusable tout-terrain Wout van Aert (Jumbo-Visma) ?

Quels sont les horaires ?

13h05 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

13h10 : départ fictif

13h40 : départ réel

17h15 : arrivée prévue à Cahors