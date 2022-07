Tour de France 2022 : les chiffres épatants de Wout van Aert, grand acteur de cette 109e édition

Avec le maillot vert et trois victoires d'étape, le Belge a été omniprésent sur le Tour de France, du 1er au 24 juillet, entre Copenhague et Paris.

S'il n'a pas remporté le Tour de France, il est peut-être le grand homme de cette 109e édition. Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), incarnation du cyclisme dans ce qu'il a de plus complet, l'a prouvé encore une fois sur cette Grande Boucle. Tantôt leader pour aller chercher la victoire au sprint, tantôt électron libre pour s'immiscer dans les échappées et dynamiter la course mais toujours indéboulonnable au côté de son leader, vainqueur au terme des 21 étapes, Jonas Vingegaard.

L'occasion pour franceinfo: sport de revenir, en chiffres, sur cette folle édition de Wout van Aert, l'ovni de ce Tour de France.

1er

C'est la première victoire de Wout van Aert au classement par points. Le Belge va ramener le premier maillot vert dans l'histoire de sa formation Jumbo-Visma. Il devient par la même occasion le 15e coureur du plat pays à remporter ce classement tant convoité, le premier depuis le légendaire Tom Boonen, en 2007.

480

C'est le nombre de points inscrits par Van Aert au classement par points. Un record. Il a dépassé l'ancien record établi pour Peter Sagan en 2018 avec 477 unités. Il ne bat cependant pas le plus gros écart qui sépare les deux premiers au maillot vert, toujours propriété du Slovaque, avec 231 unités d'avance sur Alexander Kristoff, contre 194 pour Van Aert devant Jasper Philipsen.

3

C'est le nombre de fois où Wout van Aert a levé les bras sur cette 109e édition. Il l'a emporté en puncheur à Calais (4e étape), puis en sprinteur à Lausanne (8e étape) avant de redevenir ce grand rouleur, sur le contre-la-montre de Rocamadour (20e étape).

6

C'est le nombre d'échappées du Belge sur les routes du Tour de France. S'il n'avait pas accroché l'échappée matinale à Calais, il a fini en solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée. A Longwy, avec le maillot jaune sur les épaules, il avait enchaîné les attaques avant de figurer à l'avant et d'être repris à 11 kilomètres de l'arrivée. Lors de la 9e étape qui arrivait à Châtel, il se trouvait aussi dans la bonne échappée. Au 11e acte, en direction du Granon, il avait encore pris la poudre d'escampette. En direction de Foix, pour la 16e étape, il figurait dans la bonne échappée lors de la 18e étape avant de faire un véritable show au service de son leader Vingegaard dans la montée d'Hautacam.

9

C'est le nombre de victoires que compte désormais Wout van Aert sur le Tour de France. Il a commencé sa belle histoire sur la Grande Boucle en 2019 avec un succès à Albi, auxquels il en a ajouté deux autres l'année suivante. En 2021, ses trois succès sur trois profils différents ont marqué, tout comme en 2022 avec trois autres bouquets, là aussi, dans divers styles.

19

C'est le nombre de podiums réalisés par Wout van Aert en quatre participations consécutives sur le Tour de France. Il y en a d'abord eu trois en 2019, puis quatre en 2020 et de nouveau quatre l'année suivante. Mais c'est cette année que Van Aert a vécu l'apothéose avec pas moins de huit places parmi les trois meilleurs de chaque étape. En 21 jours de course...