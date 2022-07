Tour de France 2022 : le premier maillot jaune en jeu, un tracé technique... La 1re étape en questions

La 109e édition du Tour de France s'élance enfin de Copenhague, vendredi 1er juillet, avec un an de retard sur le programme initial. Mais le Danemark, pays fou de cyclisme, aura bien son grand départ avec une première étape sous la forme d'un contre-la-montre dans les rues de la capitale.

Quel est le profil de l'étape ?

Un premier contre-la-montre tracé en ville, à Copenhague, c'est l'assurance d'un parcours technique avec de nombreux virages, parfois à angle droit. Il faudra être précis dans les trajectoires et fort dans les relances pour s'imposer. "Une poignée de virages donne sa technicité au parcours, mais ne privera pas le rouleur le plus puissant du premier maillot jaune", assure le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

Le profil de la première étape du Tour de France 2022, à Copenhague, le 1er juillet 2022. (DR)

Un kilomètre seulement après le départ, les coureurs passeront sur le Pont de la reine Louise, la piste cyclable la plus empruntée d'Europe avec près de 40 000 usagers par jour. Le parcours, complètement plat, passera devant le jardin de Tivoli, la statue de la Petite Sirène et le Parken Stadium, qui avait accueilli quatre rencontres de l'Euro 2021 de football, l'été dernier.

Qui sera le premier maillot jaune ?

Le premier maillot jaune est toujours particulièrement convoité. Même sur un contre-la-montre assez court et particulièrement technique, il faudra davantage regarder du côté des rouleurs pour imaginer le premier porteur de la tunique jaune. Quand on évoque les spécialistes de l'exercice, le nom de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) arrive forcément en tête. Vainqueur de cinq des six chronos auxquels il a participé cette saison (2e sur le seul qu'il n'a pas gagné), l'Italien est évidemment favori. Mais il s'illustre habituellement sur des distances plus importantes ou des parcours aux longues lignes droites.

Pour le concurrencer, Stefan Küng (Groupama-FDJ) a des arguments à faire valoir mais sa préparation a été perturbée par son infection au Covid-19, après le Tour de Suisse. Wout van Aert (Jumbo-Visma), particulièrement habile techniquement, ne devrait pas figurer bien loin de la victoire. Un succès synonyme de maillot jaune auquel rêvent les Danois Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Ce dernier a énormément progressé en contre-la-montre à l'image de sa deuxième place sur la 5e étape de l'Etoile de Bessèges derrière Ganna. Peut-il créer la surprise ?

Quand le Tour a-t-il commencé par un chrono pour la dernière fois ?

La Grande boucle n'avait plus commencé par un contre-la-montre depuis cinq ans. En 2017, le Tour s'élançait depuis l'Allemagne, et les coureurs avaient pris part à un chrono dans les rues de Düsseldorf. Long de 14 km, le parcours était d'une distance quasiment identique à cette première étape de l'édition 2022 (13,2 km).

En 2017, Geraint Thomas (Team Sky) s'était imposé devant Stefan Küng, alors coureur chez BMC Racing Team, et Vasil Kiryienka (Team Sky). L'équipe britannique, désormais Ineos Grenadiers, avait placé quatre coureurs dans les huit premiers dont Chris Froome.

Sixième sur ce contre-la-montre, il avait déjà pris du temps sur ses plus proches prétendants au classement général, à l'image de Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team) qu'il avait relégué à 51 secondes. Trois semaines plus tard, Chris Froome remportait son troisième et dernier Tour de France avec... 54 secondes d'avance sur le Colombien. Une preuve supplémentaire qu'il faudra déjà être au rendez-vous dans les rues de Copenhague.

Quels horaires ?

15 h 10 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

16 heures : départ du premier coureur

18 h 55 : départ du dernier coureur