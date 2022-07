Tour de France 2022 : "En montagne, plus les ascensions sont longues, mieux c'est pour moi", prévient Jonas Vingegaard

Alors que Tadej Pogacar impose déjà sa loi sur le Tour de France 2022, Jonas Vingegaard, son dauphin lors de la dernière édition, n'a pas dit son dernier mot. Avec 39 secondes de retard sur le Slovène au matin de la 9e étape, dimanche 10 juillet, le Danois de l'équipe Jumbo-Visma espère toujours se rapprocher du maillot jaune lors des étapes de montagne à venir.

Quelles sont vos ambitions avant d'aborder les véritables étapes de montagne ?

Jonas Vingegaard : Les longues ascensions seront plus adaptées pour moi, c'est là où je suis le plus fort. Plus elles sont longues, mieux c'est. Il reste beaucoup de route jusqu'à Paris. Je suis en bonne position et nous allons évidemment essayer de récupérer le maillot jaune.

Après une semaine de course, vous semblez être l'un des seuls à pouvoir concurrencer Tadej Pogacar.

J'essaye de me concentrer sur Pogacar. Hier, l'étape ne me convenait pas totalement, mais je voulais rester dans sa roue au cas où il attaquerait. Il a essayé au sprint, et c'était alors à Wout [van Aert] de se battre pour gagner. Il a réussi à remporter l'étape et nous en sommes très heureux.

Pensez-vous que les ambitions de votre équipe pour le maillot vert peuvent compromettre vos chances de décrocher le maillot jaune ?

Non, je ne pense pas, nous pouvons combiner cela. Hier, à Lausanne, je perds quatre secondes, mais le Tour ne se décidera pas pour quatres secondes. Je ne vois pas le maillot vert comme un problème. Nous verrons comment nous nous comporterons en montagne, et je vais essayer de faire de mon mieux chaque jour.