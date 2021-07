Tour de France 2021 : Cavendish face à l'histoire sur les Champs-Elysées, Pogacar en parade... La 21e étape en questions

Clap de fin pour le Tour de France 2021 ! Dimanche 18 juillet, la Grande Boucle arrive à Paris pour la 21e et ultime étape. Dernière chance pour saisir son moment de gloire, sur les Champs-Elysées.

>>> La 21e étape à suivre en direct sur france.tv

Quel est le parcours ?

Les Yvelines accueillent encore une fois le départ de cette étape finale, comme ce sera le cas jusqu'aux Jeux olympiques de Paris, en 2024. Depuis Chatou, direction Versailles et son château. Suivront les Hauts-de-Seine avec la traversée de la forêt de Meudon, puis l'entrée dans Paris via les quais d'Issy-les-Moulineaux. Les coureurs pourront saluer le célèbre lion de Denfert-Rochereau sur leur route vers l'île de la Cité. Une fois arrivés rive droite, ils emprunteront le circuit final (une boucle d'un peu moins de 7 kilomètres) qui débutera à l'entrée du jardin des Tuileries. Il faudra passer neuf fois la ligne d'arrivée avant de pouvoir lever les bras.

Le profil de la dernière étape entre Chatou et les Champs-Elysées, en passant par le château de Versailles. (Franceinfo:sport)

Mark Cavendish va-t-il battre le record de victoires d'étape ?

L'homme de l'île de Man n'a pas pu tenter sa chance vendredi, à Libourne, privé d'une arrivée massive par l'échappée. Il ne reste donc à Mark Cavendish que cette ultime étape pour remporter sa 35e victoire sur le Tour de France, la 5e cette année. Et quel meilleur cadre que les Champs-Elysées pour dépasser la légende Eddy Merckx ? Porté disparu pour le cyclisme il y a encore six mois, Cavendish est désormais l'homme le plus attendu de cette dernière étape.

La pression sera forte pour le Britannique, qui ne s'est plus imposé sur les Champs depuis 2012, année de sa deuxième victoire consécutive sur "la plus belle avenue du monde". Mais le plateau des sprinteurs a été dépeuplé par les abandons. Ne restent que Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Michael Matthews (Time BikeExchange). A moins que le Français Christophe Laporte (Cofidis), en jambes à Libourne (2e), ne joue les trouble-fêtes.

Comment va se dérouler la journée du maillot jaune Tadej Pogacar ?

Promise aux sprinteurs, ou à un courageux puncheur, depuis maintenant plusieurs années, cette 21e étape offre un tour d'honneur au maillot jaune, dont le sacre est déjà assuré. UAE-Emirates a déjà le champagne au frais pour offrir à Tadej Pogacar la traditionnelle coupe du vainqueur, qu'il dégustera en selle. L'occasion d'une séance photos. Le vainqueur et ses coéquipiers, les coureurs d'une même nationalité (les grimpeurs colombiens sont généralement friands de ce moment), le futur podium... Les habituelles images de la dernière journée parisienne.

Une fois l'étape terminée, suivra le protocole. Tadej Pogacar montera trois fois sur le podium. Pour son maillot jaune de vainqueur du Tour, son maillot blanc de meilleur jeune et son maillot à pois de meilleur grimpeur. Après trois semaines de souffrance, le Slovène pourra enfin savourer.

Quels horaires ?

Les pronostics sont difficiles pour la dernière étape, la vitesse du peloton variant selon l'humeur des coureurs. Le timing de l'arrivée à Paris et du sprint final sont donc à prendre avec précaution. Une seule chose est sûre, le départ réel sera donné à Chatou à 16h30.

Départ fictif : 16h15 (en direct sur france2 et france.tv)

Départ réel : 16h30

Arrivée à Paris : prévue entre 17h40 et 18h

Arrivée dans le circuit final : prévue entre 18h et 18h15

Neuvième et dernier passage sur la ligne : prévu entre 19h et 19h20