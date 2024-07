Tour de France 2024 : Anthony Turgis s'impose sur les chemins blancs de la 9e étape et signe la 3e victoire française

Une nouvelle victoire tricolore sur le Tour. Sur les chemins blancs de Troyes, Anthony Turgis a jailli dans la dernière ligne droite pour s'offrir la 9e étape de la Grande Boucle dimanche 7 juillet, après avoir rattrapé le Belge Jasper Tuyven. Le coureur de l'équipe TotalEnergies signe ainsi la troisième victoire française de cette édition 2024, un record depuis 2019, et surtout sa première étape en carrière sur le Tour de France. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune à l'issue d'une course complètement folle marquée par de nombreuses attaques et plusieurs explications entre favoris.

Le Français faisait partie des premiers à mener la danse sur cette étape ponctuée de 32 kilomètres de chemins caillouteux, répartis en 14 secteurs, en sortant du peloton à 153 kilomètres du peloton en compagnie de huit autres coureurs. Des compagnons d'échappée dont il s'est séparé au sprint, pour devancer le Britannique Tom Pidcock et le Canadien Derek Gee et signer la plus belle victoire de sa carrière.

"C'est incroyable, ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Je tournais depuis des années autour d'une grande victoire, a-t-il exulté, très ému, dédiant sa victoire à sa famille et ses amis. C'est mon septième Tour de France, j'ai fini des Tour de France en charpies, une fois j'ai fini alors que j'avais 39 de fièvre, une fois je suis tombé et j'ai fini avec des douleurs aux côtes... Le Tour m'a beaucoup pris et c'est bien qu'il me donne un peu."