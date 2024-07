Direct Tour de France 2024 : un dernier sprint massif avant les Pyrénées ? Suivez la 13e étape

Dernière étape de plat avant le passage en haute montagne. Avant un week-end très difficile et une troisième semaine laborieuse, les coureurs ont droit à une journée plus paisible vendredi 12 juillet, entre Agen et Pau (165,3 km), pour la 13e étape du Tour de France, et marquée avant même le début de la course par l'abandon de Primoz Roglic, victime d'une chute jeudi. Après un sprint intermédiaire au kilomètre 88, le peloton devra affronter deux petites côtes de quatrième catégorie dans les quarante derniers kilomètres.

SI l'arrivée présente quelques petites bosses qui pourraient décrocher certains coureurs, on devrait tout de même assister à un sprint, si le peloton réussit à reprendre la potentielle échappée. Parmi les favoris, on retrouvera Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur du sprint à Saint-Amand-Montrond, le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), le recordman de victoires sur le Tour Mark Cavendish (Astana), ou encore le Belge Arnaud de Lie (Lotto-Dstny).