Tour de France femmes 2024 : Katarzyna Niewiadoma, la revanche de l'éternelle deuxième

Tout le temps placée, jamais récompensée, Katarzyna Niewiadoma a enfin conjuré le sort, dimanche 18 août. La Polonaise a remporté le Tour de France femmes 2024 au terme d'une fin de course au suspense irrespirable. Virtuellement dépossédée de son maillot jaune dans le col du Glandon à la suite de l'attaque de Demi Vollering, elle s'est battue jusqu'au bout de la montée de l'Alpe d'Huez pour limiter la casse sur la Néerlandaise. Tout s'est joué en quatre petites secondes à peine.

"J'ai détesté chaque moment de cette montée. Quand j'ai su que j'avais gagné, je ne pouvais pas y croire", a livré la coureuse de 29 ans, rayonnante, pour sa première interview après avoir franchi la ligne. Il faut dire que cette dernière était devenue la spécialiste des sacres effleurés. Avant de monter en haut du podium, dimanche, elle avait cumulé, depuis 2020, 15 deuxièmes places pour une seule victoire, sur la Flèche wallonne au printemps dernier.

La régularité récompensée

Prise dans le tourbillon des protocoles médiatiques, elle peinait encore à réaliser l'étendue de sa performance en conférence de presse, plus de deux heures après l'arrivée. "Pour être honnête, j'ai encore besoin d'un peu de temps, que tout retombe. Je n'attends qu'une chose, arriver au bus pour célébrer avec les filles. C'est là que je réaliserai ce qui vient juste de se passer", a expliqué la leader de l'équipe Canyon-SRAM Racing, qui n'aura pas été aidée tant que ça par ses coéquipières en haute montagne.

A titre personnel, ce sacre dépasse presque toutes ses espérances. Il y a deux ans, elle disait dans son portrait officiel avant la première édition du Tour de France avoir "trois objectifs" : "remporter une étape, porter le maillot jaune et finir dans le Top 3 du classement général". La gagne finale n'était même pas envisagée. Elle disait aussi que le jaune était "sa couleur préférée", mais aussi celle du premier vélo sur lequel elle était montée petite, hérité de son grand frère.

Elle aura réussi la prouesse de résister au retour de la bête blessée Demi Vollering, inconsolable malgré la victoire de prestige au sommet de l'une des ascensions les plus mythiques de l'histoire du cyclisme. Certains diront que sans la chute de cette dernière sur la 5e étape (où Vollering a perdu 1'53", bonifications comprises), il n'y aurait pas eu tant de suspense à l'arrivée. "Si j'étais remontée un peu plus vite sur mon vélo... Si j'avais battu Puck [Pieterse] à Liège... Si j'avais attaqué plus tôt hier... Les si n'achètent rien", a tranché la Néerlandaise, tout en éclatant en sanglots.

Nul doute que "Kasia" Niewiadoma sera de la partie en 2025 pour défendre son titre. La Polonaise a figuré sur le podium des trois premières éditions (3e en 2022 et 3e en 2023). Elle est aussi la coureuse la plus régulière, ayant passé au total 14 étapes dans le Top 3 du classement général (loin devant les huit de Lotte Kopecky). Avec les retours des ambitieuses Pauline Ferrand-Prévôt et Anna van der Breggen, la lutte sera encore plus serrée.