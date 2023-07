Tour de France femmes : la Néerlandaise Demi Vollering l'emporte au sommet du Tourmalet et s'empare du maillot jaune à la veille de la dernière étape

Deuxième l'an passé, la Néerlandaise a distancé les autres favorites pour s'imposer en haut du Tourmalet et s'emparer du maillot jaune, samedi.

Malgré l'épais brouillard au sommet du Tourmalet, on y voit plus clair à l'issue de la septième étape du Tour de France femmes 2023. Jugée au sommet du géant des Pyrénées, l'arrivée du jour a vu Demi Vollering renverser la course, samedi 29 juillet. La leader de l'équipe SD Worx a distancé les favorites dans les cinq derniers kilomètres de l'ascension pour s'envoler vers la victoire d'étape, et s'emparer du maillot jaune à la veille de l'arrivée finale.

Héroïque toute la journée, Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) prend la deuxième place, tandis que la tenante du titre, Annemiek van Vleuten (Movistar), s'est effondrée, terminant à plus de deux minutes 30.

Labous en embuscade pour le podium

Au sol, en larmes et en manque de souffle, Demi Vollering a pris le temps de réaliser ce qu'elle venait d'accomplir, dans le brouillard à couper au couteau, au sommet du Tourmalet. Mais ce qui a été tranchant, samedi, c'est son attaque à cinq kilomètres de la ligne, alors que Katarzyna Niewiadoma était encore seule en tête, avec 30 secondes d'avance. Et quand, dans le même temps, Annemiek van Vleuten et les autres candidates au podium étaient dans sa roue. Mais elles n'y sont pas restées longtemps.

Aérienne, la leader de la SD Worx s'est envolée sur les forts pourcentages du géant pyrénéen. C'est simple : elle a éparpillé la concurrence et, à moins d'un incident dimanche à Pau, renversé définitivement ce Tour de France femmes 2023. Avec deux minutes d'avance sur la Polonaise, deuxième de l'étape et désormais sa dauphine au général à une minute et 50 secondes, et plus de deux minutes et 30 secondes d'avance sur Annemiek van Vleuten, la tenante du titre, Demi Vollering a assommé la concurrence.

Au classement général, Annemiek van Vleuten (3e) pointe à deux minutes 28 de la nouvelle maillot jaune, un gouffre qui semble impossible à combler sur le contre-la-montre final autour de Pau, dimanche. La championne du monde devrait surtout viser la deuxième place au général, tandis que pour la troisième, la Française Juliette Labous n'a pas dit son dernier mot. "Une minute, ça peut se reprendre sur un chrono", a promis la Franc-Comtoise, cinquième de l'étape et qui peut encore prétendre au podium final.