DIRECT. Tour de France femmes 2022 : Wiebes abandonne, une trentaine de coureuses prennent la tête... Suivez la 7e étape

L'avant-dernière étape entre Sélestat et le Markstein-Fellering, longue de 127,1 km, fait figure d'étape-reine avec les ascensions du Petit et du Grand Ballon d'Alsace.

Le début de l'explication finale. Pour cette septième et avant-dernière étape du Tour de France femmes, samedi 30 juillet, le peloton doit traverser 127,1 km entre Sélestat dans le Bas-Rhin et la station de ski du Markstein, dans le massif des Vosges. Les coureuses vont se frotter à trois cols de première catégorie avec 29,9 km de grimpe, pour un dénivelé total de 3 692 m dans les 90 derniers kilomètres.

Après six premières étapes vallonées mais sans aucun col, c'est donc le début de la montagne dans ce Tour de France, avant l'épreuve finale entre Lure et La Super Planche des Belles Filles dimanche. Après six journées usantes parfois émaillées de chutes, et des étapes qui ont déjà massivement usé les organismes, les écarts devraient se creuser au sein du peloton.

Marianne Vos sous pression

Toujours maillot jaune, victorieuse vendredi et désormais largement en tête au maillot vert à la suite de la chute de la meilleure sprinteuse au monde Lorena Wiebes, Marianne Vos (Jumbo-Visma) a de quoi s'inquiéter. Les favorites vont devoir attaquer dans les cols pour espérer la semer, notamment Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), 4e à 35'' et bien plus à l'aise dans la montagne qu'au sprint.

Respectivement 2e et 3e à 30'', Silvia Persico (Valcar Travel), spécialiste du cyclo-cross, et Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing), puncheuse accomplie, voudront aussi attaquer dans l'une des montées. Reste à savoir laquelle. L'ascension finale du Grand Ballon (13,5 km à 6,7%) devrait être le lieu du combat pour la gagne, puisqu'il ne restera que sept kilomètres de légère descente ensuite jusqu'à l'arrivée.