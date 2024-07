Direct Tour de France 2024 : les attaques se multiplient à l'avant du peloton mais aucune échappée ne se détache... Suivez la 18e étape

Belle carte postale des Alpes, jeudi 18 juillet. Partis de Gap (Hautes-Alpes), les coureurs vont traverser la région alpine jusqu'à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence). Même si les derniers kilomètres sont plats, le parcours de l'étape est très accidenté, avec cinq cols et côtes à gravir en 179,5 km. Le profil de l'étape pourrait intéresser les sprinteurs, avec de nombreux points en jeu, mais les ascensions peuvent faire émerger d'autres profils.

Les puncheurs ont certainement coché cette étape pour se mettre en évidence. Le col du Festre, la côte de Corps, le col de Manse, la côte de Saint-Apollinaire et la côte des Demoiselles-Coiffées, tous classés en 3e catégorie, peuvent poser des difficultés aux sprinteurs tout au long de l'étape. Si les équipes de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard décident de moins contrôler la course, une échappée pourrait aller au bout. Les courses dans la course seront partout jeudi, avec la lutte pour le classement général, mais surtout pour le maillot à pois et le maillot vert.