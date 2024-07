Direct Tour de France 2024 : l'échappée au pied du Col de Néronne, avec une minute d'avance sur le peloton... Suivez la 11e étape en direct

Six ascensions sur un tracé de 211 km. C'est ce qui attend les coureurs pour cette onzième étape du Tour de France, mercredi 10 juillet, entre Evaux-les-Bains (Creuse) et Le Lioran (Cantal). Après un début de course relativement calme et un sprint intermédiaire fixé au 65e kilomètre, le peloton se lancera dans l'ascension de la côte de Mouilloux (1,9 km à 6,3%), suivie de la côte de Larodde (3,8 km à 6%). Dans les 40 derniers kilomètres, il faudra enchaîner le col de Néronne (3,8 km à 9,1%), le Puy Mary-Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), mais aussi le col de Pertus (4,4 km à 7,9%), et enfin le col de Font de Cère (3,3 km à 5,8%).

Avant cette onzième étape au départ d'Evaux-les-Bains, le Tour de France n'avait plus fait escale dans une commune creusoise depuis une arrivée à Guéret en 2004. Propice aux échappées, ce parcours devrait inspirer Romain Bardet - régional de l'étape - et les grimpeurs du peloton. Ainsi, des profils comme lAlexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Derek Gee (Israël-Premier Tech), ou encore Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) tenteront peut-être de s'imposer en solitaire. Favori de ce Tour de France et porteur du maillot jaune depuis sa victoire à Valloire, lors de la 4e étape, le Slovène Tadej Pogacar devra quant à lui se méfier de potentielles attaques pour conserver son avance.