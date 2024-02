L’équipe de France a été éliminée jeudi en demi-finales du championnat du monde de water-polo par la Croatie à Doha (Qatar) après tirs au but.

Il n'y aura pas d'exploit de plus pour les Bleus du water-polo. Les Français, après un parcours inédit en championnat du monde - ils n’avaient jamais auparavant atteint les demi-finales - ont été éliminés, jeudi 15 février, par les Croates (11-11, 6-5 aux tirs au but). Un adversaire relevé, champion du monde à deux reprises (2007 et 2017) et champion olympique à Londres en 2012.

#Doha2024 | ❌ Après un match énorme, l'équipe de France s'incline aux tirs au but face à la Croatie. Il n'y aura pas de finale, que c'est cruel pour les Bleus.



▶️ Le direct : https://t.co/R6s8blLjIx pic.twitter.com/4pTizBUFIU — francetvsport (@francetvsport) February 15, 2024

L'équipe la plus expérimentée à ce niveau de la compétition a pris le dessus. Moins fébriles, plus précis, les Croates sont parvenus à se défaire de cette équipe de France, sans montrer pour autant une écrasante supériorité. La Croatie peut remercier un grand gardien, auteur de plusieurs arrêts tout au long de la rencontre, mais surtout du 6e tir français des tirs au but, synonyme de victoire. Au plus intense de la partie, les Bleus ont été menés de trois points, c’est moins qu’au tour précédent face à la Hongrie (jusqu’à quatre points d’écart).

Surtout, les hommes de Florian Bruzzo ont trouvé les ressources en toute fin de rencontre pour pousser les Croates jusque dans leurs derniers retranchements. De très bon augure à cinq mois des Jeux olympiques de Paris. En attendant le grand rendez-vous de l'été, ils ont encore une médaille à aller décrocher dans ces Mondiaux, samedi en petite finale contre l'Espagne, qui serait la première de leur histoire.