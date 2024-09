Earvin Ngapeth, double champion olympique de volley avec les Bleus, revient dans le championnat de France après treize ans à l'étranger

"Vous ne rêvez pas... Earvin Ngapeth sera bien le 15e homme sous les couleurs d'Alterna SPVB cette saison". C'est par ces mots sur son site internet que le club de Poitiers a officialisé, jeudi 19 septembre, le retour de la grande star du volley-ball français : Earvin Ngapeth. A 33 ans, c'est l'un des plus beaux palmarès du volley tricolore qui revient dans l'Hexagone, avec un contrat d'une saison.



"Ça fait maintenant plus de dix ans que je suis à l'étranger. "Je suis papa de trois enfants, ils grandissent, il y a l'école", a expliqué le joueur auprès de France Bleu Poitou. "Ma famille habite ici. Le but n'est pas de faire de l'argent mais de pouvoir aider au lancement du nouveau projet at au renouveau du club de ma ville."

Le voir s'engager avec l'Alterna Stade poitevin volley-ball, alors que l'équipe a fini à une piètre 11e place du championnat de France la saison passée (sur 14 équipes), n'est pas si étonnant que cela n'y paraît. C'est en effet dans cette ville que l'actuel n°9 de l'équipe de France s'est initié au volley, dans le sillage de son papa, Eric Ngapeth, qui entraînait alors le club poitevin. Mais il n'y a jamais joué au niveau professionnel, faisant ses débuts à Tours, équipe que son père a prise en mains dès 2008. Earvin a alors 17 ans. Son intégration dans le solide collectif tourangeau est récompensée par trois victoires consécutives en Coupe de France (2009, 2010, 2011), et un titre de champion de France (2010), tout en lui ouvrant les portes de l'équipe de France.

Modène et l'Italie comme épicentre de ses voyages

Devenu international, Earvin Ngapeth est élu meilleur joueur de la saison 2010-2011 avant de quitter la France pour le début d'un long périple. Cuneo, l'une des grosses cylindrées du championnat italien, est sa première escale. Puis, il retrouve son père en Russie, dans le club de Kouzbass Kemerovo, pour quelques mois, avant de revenir à Modène. C'est là qu'il lie une amitié solide avec le génial passeur brésilien Bruno. "Dans une période difficile, il m'a fait venir à Modène, et il m'a aidé à m'épanouir, à prendre du plaisir", nous racontait-il quelques heures avant d'affronter son ami et le Brésil lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. L'association est fructueuse : le club est champion d'Italie (2016) et vainqueur de deux Coupes nationales (2015 et 2016).



Après quatre années dans le club transalpin, Earvin Ngapeth passe par le Qatar pour une "pige", avant de remettre le cap vers la Russie, et le Zenit Kazan. Mais dans le club quadruple champion d'Europe en titre, il ne parvient pas à décocher le Graal, à savoir la Ligue des champions, échouant en finale en 2019. Il quitte le club russe pour rallier, de nouveau, Modène en 2021. A l'été 2023, il met cette fois le cap sur la Turquie, et le club d'Halkbank Ankara. Il y réalise le doublé Coupe-championnat, avant de faire, de nouveau, une "pige", cette fois en Iran à la fin de l'été 2024, pour prendre part au championnat d'Asie des Clubs avec le club indonésien de Jakarta, en compagnie de son compatriote et coéquipier chez les Bleus Jean Patry.

Tout au long de son périple, parfois fait de ruptures soudaines de sa part, Earvin Ngapeth s'est taillé la carrure d'un des meilleurs volleyeurs de la planète, un gagneur invétéré parfois fantasque, et surtout un palmarès impressionnant. Double champion olympique (2021, 2024), quadruple vainqueur de la Ligue mondiale (2015, 2017, 2022, 2024) et champion d'Europe (2015) avec l'équipe de France, mais aussi deux fois finaliste de la Ligue des champions (2013, 2019) et des coupes nationales dans presque tous les clubs où il a évolué. Earvin Ngapeth retrouve le championnat de France, avec le numéro 86, celui du département de la Vienne.

"Les planètes se sont alignées, s'est-il réjoui sur France Bleu Poitou. Je savais qu'un jour, ça allait arriver que je porte ce maillot." La boucle est ainsi bouclée, mais ce n'est pas certain que son chemin s'arrête là. Car dans son contrat, une clause lui permet de quitter le club avant la fin de la saison. "Je me laisse la possibilité, si quelque chose se passe, de partir à la fin du mois de décembre, a-t-il précisé à France Bleu Poitou. Ce qui est sûr à 100%, c'est que toute la phase aller, je serai là."