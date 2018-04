VIDEO. Voile : parti en novembre 2016, cet Irlandais a mis un an et demi pour boucler le Vendée Globe

C’est en entonnant une chanson irlandaise qu’il retrouve la terre ferme. Enda O’Coineen a bouclé le Vendée Globe en un an et demi avec une grosse escale en Nouvelle Zélande. Il a dû changer de bateau. "J’ai perdu mon mât en Nouvelle-Zélande et sur le coup j’étais totalement défaitiste. Je savais que je devais finir, mais je ne savais pas comment", raconte le marin, qui savoure son retour à terre.

Pas dans le classement final

Le public des Sables-d’Olonne (Vendée) est venu l’accueillir en héros alors que le vainqueur de la course est arrivé ici il y a plus d’un an. "Il en a aux tripes pour le faire. En plus vu son âge, ce n’est plus un gamin, c’est un senior", admire une spectatrice venue féliciter le navigateur. Malgré sa ténacité, Enda O’Coineen ne figurera pas au classement final. Le Vendée Globe est officiellement terminé depuis un an.

