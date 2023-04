INFORMATION FRANCE BLEU. le skipper Francis Joyon débarqué par son sponsor Idec

Après 20 ans de collaboration, le skipper Francis Joyon va prochainement être débarqué par son sponsor historique Idec depuis 20 ans, a appris France Bleu Breizh Izel de sources concordantes vendredi 7 avril. De fait, le Morbihannais va perdre son maxi-trimaran Idec Sport, avec lequel il a notamment remporté la Route du Rhum en 2018 et établi de très nombreux records sur toutes les mers du globe.

Parmi eux, le plus fameux : le trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage, établi en 2017 en 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes. Un record qui tient toujours. Cela fait 20 ans, depuis 2003, que les images de Francis Joyon et Idec, constructeur et concepteur en immobilier logistique, sont associées.

Francis Joyon et son équipage se retrouvent à quai

Selon des sources proches du dossier, Francis Joyon est loin de vouloir arrêter sa carrière de marin à 66 ans. Avec son équipage, il est en quête de nouveaux projets car ni le skipper, ni son équipage ne sont salariés d'Idec. Tous sont des travailleurs indépendants et prestataires de service, ils vont se retrouver à quai. Contacté par France Bleu Breizh Izel, Idec ne dément pas les informations tout en expliquant que des discussions sur l'avenir du bateau sont en cours.